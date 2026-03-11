Desierto de Atacama, Chile. Foto: Unsplash.

El planeta Tierra alberga algunos de los entornos más extremos del sistema solar, y uno de ellos se encuentra en América del Sur. Ubicado en el norte de Chile y extendiéndose hasta los límites de Bolivia y Argentina, es reconocido como el más seco del planeta y posee un nivel de radiación solar comparable al del planeta Venus.

Este fenómeno lo convierte en un sitio de gran interés científico y en un laboratorio natural para el estudio de condiciones extremas. Se trata del Desierto de Atacama, compuesto por terreno pedregoso, lagos salados (salares), arena y lava félsica que fluye hacia los Andes.

Desierto de Atacama, Chile. Foto: Unsplash.

El lugar destaca no solo por su aridez, sino también por registrar niveles de radiación solar superiores a los de otros desiertos, incluyendo el Sahara.

La combinación de su altitud, que supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, su proximidad al ecuador y la escasez de humedad permiten que la radiación solar penetre con una intensidad poco común.

De la Tierra a Venus: por qué la radiación en Sudamérica es comparable a otro planeta

Investigaciones de la Universidad de Chile y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmaron que los índices de radiación en esta región pueden equipararse a los de Venus, un planeta cuyas condiciones son hostiles para la vida tal como la conocemos.

Venus, el segundo planeta en orden de distancia al Sol, es conocido por su densa atmósfera de dióxido de carbono, sus temperaturas extremas de hasta 470 grados Celsius y sus lluvias de ácido sulfúrico. Además, su rotación es lenta y en sentido contrario al de la Tierra, tardando 243 días terrestres en completar una vuelta sobre su eje.

Desierto de Atacama, en Chile. Foto: Pixabay.

Debido a su proximidad al Sol y a la presión atmosférica aplastante, es un mundo imposible de habitar para los humanos. No obstante, en la Tierra, el Desierto de Atacama experimenta niveles de radiación que, sin alcanzar las temperaturas extremas de Venus, permiten entender mejor los efectos del Sol sobre la superficie terrestre.

Su cielo despejado y la ausencia de nubes crean un ambiente propicio para la penetración de la radiación ultravioleta, lo que despertó el interés de la comunidad científica en áreas como la astrobiología y la exploración espacial.

Desierto de Atacama: el escenario extremo que rompe todos los récords

El Desierto de Atacama no solo representa un desafío para la vida, sino que también es un punto clave para la investigación. La NASA y diversas agencias espaciales utilizaron su entorno para probar tecnología destinada a la exploración de Marte, debido a la similitud de sus condiciones con las del planeta rojo.

Además, la región es hogar de algunos de los observatorios astronómicos más avanzados del mundo, gracias a sus cielos despejados y la baja interferencia lumínica.

Observatorio Very Large Telescope, ubicado en el Cerro Paranal, en el desierto de Atacama , Chile. Foto: Reuters.

Este desierto también permitió el estudio de microorganismos que lograron adaptarse a condiciones de sequedad extrema, brindando pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Su entorno lo convierte en un referente para entender los límites de la vida y la resistencia de los organismos en condiciones extremas.