Faro Isla Leones, en Chubut Foto: Gentileza Viento Azul / Turismo de Chubut

Visitar el Faro Isla Leones es mucho más que llegar a una estructura aislada en la costa de Chubut. La travesía arranca con la navegación por el Parque Patagonia Azul, entre islotes y fauna marina que anticipan el encuentro con uno de los monumentos más emblemáticos y solitarios de la región.

Al descender de la embarcación, el visitante se sumerge en un entorno intenso: el olor penetrante del mar, el viento constante y el sonido de la colonia de lobos marinos que custodian la costa de Chubut.

El Faro Isla Leones por dentro Foto: Gentileza Viento Azul / Turismo de Chubut

Del papel a la realidad

El guía de turismo Juan De Franco, especialista en interpretación del patrimonio, conoció primero al Faro Leones a través de documentos históricos, al elegirlo como tema de su tesis universitaria. El destino lo llevó luego a trabajar en el mismo sitio que había estudiado a la distancia.

Su primera visita le reveló la esencia del lugar: silencio y aislamiento absoluto. “No es un sitio al que se llegue caminando ni de casualidad, la gente que llega al faro es porque lo busca”, explica.

Faro Isla Leones, en Chubut Foto: Gentileza Viento Azul / Turismo de Chubut

La vida en el confín del mundo

El recorrido hacia la torre funciona como un viaje en el tiempo. La postal del gigante de hierro frente al mar se transforma en una historia humana cuando se descubren los detalles cotidianos de los antiguos fareros:

Canaletas y tanques de agua que evidencian la adaptación para sobrevivir sin agua dulce.

que evidencian la adaptación para sobrevivir sin agua dulce. La estructura oxidada que transmite respeto por el desafío de habitar un islote extremo.

“Ahí se produce un click y el faro deja de ser la postal para convertirse en un testimonio de cómo se vivía y trabajaba en uno de los sitios más duros de la Patagonia”, relata De Franco.

Visitar el Faro Isla Leones es una aventura que mezcla historia, fauna marina y paisajes impresionantes en Chubut.

Una belleza frágil y urgente

El estado actual del faro añade dramatismo a la visita. La corrosión avanzada y el deterioro estructural muestran su fragilidad. La escalera caracol que conducía a la cúpula está clausurada por riesgo de derrumbe, impidiendo acceder a la vista que tenían los torreros.

“El principal rasgo distintivo que tiene el faro es su fragilidad. Es un sitio de patrimonio histórico fundamental en la navegación patagónica y hoy se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado”, advierte De Franco.

Faro Isla Leones, en Chubut Foto: Gentileza Viento Azul / Turismo de Chubut

Conservación y memoria colectiva

Desde la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), la Isla Leones quedó bajo su jurisdicción, tanto por la fauna que alberga como por el valor histórico del faro. La conservación también depende de la comunidad local y agrupaciones como Amigos del Faro, que trabajan para mantener viva su memoria.

Para De Franco, preservar el recurso es vital: “Si eso no sucede, se perderá no solo la estructura, sino parte de la memoria colectiva de la región”.

Identidad y paisaje

El Faro Leones conecta la identidad costera de Chubut con la biodiversidad marina del Parque Patagonia Azul. La luz del día y, especialmente, la del atardecer, intensifican la experiencia: el sol refleja en el metal y el mar cambia de color, creando una postal única.

Conocer Isla Leones es caminar por la historia viva de la navegación austral, en un entorno salvaje que resiste intacto. La visita invita a descubrir un patrimonio frágil y urgente, cuya preservación es esencial para mantener la memoria y la identidad de la región antes de que el tiempo y el viento terminen de reclamarlo.