Reserva Punta Tombo en Chubut. Foto: argentina.gob.ar

Una de las joyitas más visitadas en Chubut es la Reserva Provincial de Punta Tombo, ubicada en la costa de la provincia. Este amplio sitio de la naturaleza se convirtió en uno de los atractivos más emblemáticos del país.

Allí se alberga la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes del mundo, que cada año recibe a cientos de miles de ejemplares que llegan a la zona para reproducirse y criar a sus pichones en los nidos.

Reserva Punta Tombo en Chubut. Foto: Canal 26.

El área protegida, que está ubicada a unos 180 kilómetros al sur de Puerto Madryn y a 110 kilómetros de Trelew, se puede visitar en temporada de septiembre a abril, cuando los pingüinos habitan la reserva.

Durante esos meses, el parque permanece abierto todos los días, en el horario de 8 a 18 horas. Luego, de abril a septiembre, la reserva permanece cerrada.

Pingüinos. Foto: Canal 26.

Cómo es la experiencia en la pingüinera de Punta Tombo

El paseo dentro de la pingüinera se realiza a través de un camino de madera señalizado que recorre más de 3 kilómetros y que permite recorrer la colonia a muy poca distancia de los pingüinos, siempre respetando las normas de conservación que los guías explican antes del ingreso.

Reserva Punta Tombo en Chubut. Foto: argentina.gob.ar

A lo largo del camino, se pueden ver ejemplares caminando entre los visitantes, además de otras especies autóctonas como guanacos.

Además, en el ingreso, la Reserva Natural cuenta con una especie de museo donde hay información sobre el ecosistema de los pingüinos y el ciclo de vida de ellos.

Cuáles son los valores de la Reserva Provincial de Punta Tombo

Respecto a las tarifas, la reserva cuenta con un sistema de tarifas diferenciadas según la residencia y la edad. Para esta temporada, los precios son los siguientes:

Mayores nacionales : $6.500

Menores nacionales (de 6 a 11 años): $3.500

Jubilados mayores de 60 años: $3.500

Residentes provinciales: $3.500

Tarifa plena (extranjeros): $18.000

Menor extranjero: $9.000

Menores de 6 años, discapacitados y excombatientes de Malvinas: gratis.

Pingüinera Punta Tombo. Video: Canal 26/Camila Tomaselli

Cabe recordar que es importante llevar DNI, ya que se solicita al momento de abonar y que las tarifas de ingresos pueden variar sin previo aviso.

Cómo llegar a Punta Tombo

La pingüinera de Punta Tombo se encuentra a 180 km de Puerto Madryn y a 110 km de Trelew. El mejor camino es tomar la Ruta 3 en dirección al sur. Los últimos 22 km para llegar a Punta Tombo son de ripio.

Si bien no hay transporte público para llegar a la pingüinera, se puede contratar un remis o también hay muchas las agencias de viajes que organizan excursiones.