Glaciares e la Antártida. Foto: Unsplash.

Expertos de las Naciones Unidas han manifestado su profunda preocupación ante la posible reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, en el marco del debate sobre la denominada Ley Ómnibus.

Los relatores especiales de la ONU alertaron que debilitar la protección de estos ecosistemas críticos vulneraría compromisos internacionales en materia de derechos humanos y preservación ambiental.

El organismo internacional señaló que los glaciares y el ambiente periglacial son fuentes esenciales de agua dulce y actúan como reguladores hídricos fundamentales para el país.

Una modificación en la normativa actual facilitaría el avance de la actividad minera y la explotación de hidrocarburos en zonas actualmente protegidas, lo que aceleraría el derretimiento de los hielos y agravaría los efectos de la crisis climática.

Asimismo, la ONU recordó que Argentina tiene la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que cualquier retroceso legislativo en esta materia podría ser considerado una violación a los principios de no regresividad ambiental.

La advertencia enfatiza que la destrucción de estas reservas de agua afectaría directamente la supervivencia de las comunidades locales y la biodiversidad de la región andina.

Desde organizaciones como Greenpeace, se hace un llamado urgente al Congreso de la Nación para rechazar cualquier cambio que desproteja estos santuarios naturales, reafirmando que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares es una herramienta institucional clave para la soberanía hídrica y la adaptación al cambio climático.

Glaciar. Foto Freepik

En ese sentido, desde Naciones Unidas solicitaron, entre otros puntos: