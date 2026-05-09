Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Presidencia

El Gobierno mantiene firme su intención de lograr que los lineamientos principales de la reforma política atraviesen con éxito el Congreso. Sin embargo, ante la certeza de que no todo el paquete enviado al Senado sobrevivirá al debate, la negociación con los gobernadores se volvió el eje estratégico de las últimas horas.

Desde el oficialismo, la postura es clara. “Nosotros quisiéramos que no haya PASO”, afirmó Patricia Bullrich, quien lidera el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores. Sin embargo, reconoció que ante las dificultades para avanzar de forma lineal, el Gobierno está abierto a opciones intermedias: “Estamos buscando una diagonal”, admitió durante una entrevista televisiva en A24.

Eliminación de las PASO: la postura de los gobernadores sobre la reforma electoral que quiere impulsar el Gobierno

Los aliados que dieron el sí

Un grupo heterogéneo de provincias ya dio señales de apoyo a la Casa Rosada priorizando la austeridad y la eficiencia del Estado:

San Juan: El gobernador Marcelo Orrego avaló la iniciativa señalando que: “Si bien yo soy un producto de las PASO, estoy de acuerdo en que los tiempos cambian”. Agregó que “Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen”.

Entre Ríos: Rogelio Frigerio coincidió en la necesidad de “reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

Misiones: A través de su conducción política, la provincia confirmó que sus legisladores apoyarán la eliminación, bajo la premisa de que en las primarias “no se decide nada”.

Chaco: Leandro Zdero ya impulsa la derogación de las PASO a nivel local, marcando su alineación con el Ejecutivo nacional.

Corrientes: El senador “Peteco” Vischi propone un punto medio: que las primarias sigan existiendo pero dejen de ser obligatorias y pierdan el financiamiento público.

Córdoba : Martín Llaryora sostuvo que las primarias “han perdido su razón de ser” y se volvieron una “elección general anticipada”.

San Luis : por su parte, Claudio Poggi afirmó: “Comparto la derogación de las PASO nacional”.

Tierra del Fuego: Gustavo Melella también se mostró a favor de quitarlas, considerando que “no tienen mucho sentido” en la actualidad.

El presidente convocó a diez mandatarios provinciales aliados al Gobierno para la inauguración de la Argentina Week. Foto: Prensa Gobierno

Los funcionarios que se resisten a la eliminación de las PASO

El bloque peronista y referentes del PRO y la UCR se opusieron drásticamente a la medida por considerar que debilita la participación ciudadana y la organización partidaria:

El bloque del PJ: mandatarios como Axel Kicillof , Gildo Insfrán y Osvaldo Jaldo sostienen el “no”. Jaldo criticó la medida argumentando que “eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”.

PRO: Jorge Macri rechazó la visión puramente fiscalista del debate: “Si a todos los costos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de ‘ni votemos’“.

Santa Fe: Maximiliano Pullaro defendió el mecanismo como una forma de “ordenar” las alternativas políticas frente al oficialismo y el kirchnerismo.

Finalmente, un grupo de gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza) aún no definieron su voto públicamente, a la espera de ver cómo evolucionan las transferencias de recursos y las negociaciones por obras públicas en sus territorios.