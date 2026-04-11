Sergio Ziliotto - Debate por el aborto

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, presentó un amparo y una medida cautelar ante la modificación a la Ley de Glaciares que fue aprobada por el Congreso el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor. A menos de 24 horas de la sanción, Ziliotto planteó la inconstitucionalidad de la norma y la Justicia deberá decidir si suspende o no su aplicación mientras que el Gobierno sigue de cerca el impacto sobre las inversiones mineras.

Glaciares. Foto: Freepik

Ley de Glaciares: cuál es el argumento de Ziliotto para declarar la inconstitucionalidad

El gobernador de La Pampa sostuvo que uno de los ríos de la provincia se origina en áreas glaciares. De acuerdo con su planteo, la ley sancionada viola un artículo de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.

El único juez federal de La Pampa, José Baric, es quien lleva a cabo la acción judicial. Tanto la fiscal de estado de La Pampa como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y distintas organizaciones ambientalistas apoyaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del gobernador pampeano, la presentación se realizó apenas 24 horas después de la sanción de la ley.

En paralelo, los equipos técnicos del Gobierno nacional siguen de cerca esta iniciativa judicial, ya que la Ley de Glaciares integra una agenda clave para la atracción de inversiones en el sector minero.

Los detalles del amparo de Zilotto a la Ley de Glaciares

El periodista Federico Mayol se presentó en Infobae en Vivo al Mediodía y afirmó: “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”.

Ley de Glaciares Foto: Susy Maresca

Además, Mayol comentó que el sector minero aportó “de manera considerable al desarrollo emocional” durante el 2025. Entre los proyectos mineros pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.

Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma. Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.

Qué pasa en el sector minero en medio de la aprobación de la Ley de Glaciares

El sector minero se posiciona como uno de los principales impulsores del crecimiento económico. Durante 2025, su contribución “ha sido significativa para el desarrollo nacional”, señaló Mayol. Entre los proyectos aprobados y aquellos que aún esperan su autorización, figuran iniciativas de compañías como Glencore y Vicuña, que en conjunto proyectan inversiones cercanas a los USD 40.000 millones.

En ese sentido, Mayol precisó que “existen seis proyectos ya aprobados y varios en etapa de evaluación que involucran, por ejemplo, a Glencore y Vicuña, con una inversión total de 18.000 millones de dólares. El impacto estimado podría llegar a los 40.000 millones de dólares si se concretan todas las iniciativas en carpeta”.

Cómo siguen los reclamos

Los ambientalistas continúan manifestándose en contra de la Ley de Glaciares y sus modificaciones, al igual que distintas ONG’s que presentaron sus objeciones en las audiencias públicas y en la presentación judicial de Ziliotto. De esta forma, la Justicia Federal de La Pampa deberá decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo de Ziliotto o no y podría suspender de manera temporal la entrada en funcionamiento de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.

Glaciares. Foto: Freepik

“Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”, adelantó Mayol. En esta exposición, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. De este modo, el resultado del pedido judicial podría incidir en esta dinámica.