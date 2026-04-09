Cuál es la diferencia entre enredaderas y plantas trepadoras:

Cuál es la diferencia entre enredaderas y plantas trepadoras. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Son muchas las especies de plantas que sirven para darle vida al hogar cubriendo muros, rejas o incluso para completar un jardín colorido. Sin embargo, al momento de elegirlas nace una duda: ¿es preferible una enredadera o una trepadora?

Jardineros expertos señalan que la diferencia principal está en cómo crecen y cómo se sostienen, algo fundamental en el mantenimiento, la ubicación y la idea que se quiera aplicar al colocarlas.

Akebia (Akebia quinata). Foto: Wikimedia Commons

Cuál es la diferencia entre enredaderas y trepadoras

Si bien ambos tipos de plantas forman parte del mismo grupo general, no se comportan de igual manera. Entonces, su diferencia es:

Enredaderas : necesitan una guía inicial, por lo que es fundamental orientarlas con alambres, rejas o alguna estructura para que después puedan crecer por sí mismas.

Trepadoras: se adhieren solas a las superficies sin necesidad de guías. Pueden fijarse fácilmente con raíces, ventosas o zarcillos.

¿Enredaderas o trepadoras?: qué tener en cuenta antes de elegir

La elección de una enredadera o una planta trepadora depende del contexto. Entonces, antes de decidir es conveniente evaluar:

Cantidad de sol : algunas especies necesitan pleno sol, otras se adaptan a semisombra.

Clima : algunas plantas no toleran heladas o temperaturas extremas.

Espacio disponible : hay especies que crecen rápido y pueden volverse invasivas.

Mantenimiento : no todas requieren los mismos cuidados, algunas pueden perder muchas hojas o flores, causando una suciedad imparable.

Qué uso se busca: flores, aroma, sombra o decoración.

Cuál elegir según el espacio

Según el espacio disponible en el que se quiera colocar una de estas plantas, es importante saber:

Paredes o muros : conviene utilizar plantas trepadoras que se adhieran solas.

Pérgolas o estructuras : es mejor plantar enredaderas guiadas.

Balcones o espacios chicos : lo importante es utilizar especies controlables y de crecimiento moderado.

Jardines grandes: pueden usarse variedades más expansivas, que no necesiten guía.

Es importante señalar que algunas especies de plantas pueden dañar estructuras si no se controlan, deformando rejas, pérgolas o incluso paredes con el paso del tiempo.