El glaciar secreto cerca de Bariloche que pocos conocen y tiene una impactante cascada. Foto: Wikipedia

La Patagonia es uno de los destinos más buscados tanto por turistas nacionales como internacionales. Cada temporada, miles de viajeros llegan atraídos por paisajes imponentes, lagos cristalinos y montañas que parecen sacadas de una postal. Sin embargo, mientras gran parte del público se concentra en los sitios más populares, existen rincones menos conocidos que ofrecen una experiencia igual de impactante, aunque mucho más tranquila.

Uno de ellos es el Glaciar Castaño Overa, un escenario natural que permanece fuera del circuito turístico masivo y que sorprende a quienes deciden explorar más allá de los recorridos tradicionales.

Ubicado sobre la vertiente argentina del Cerro Tronador, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, este glaciar aparece rodeado de bosques andinos, paredones rocosos y cursos de agua formados por el deshielo. A diferencia de los grandes glaciares de Santa Cruz, el Castaño Overa se encuentra en la Patagonia norte, cerca de San Carlos de Bariloche, y ofrece una propuesta ideal para los amantes del trekking y la aventura.

El Glaciar Castaño Overa se ubica en una de las zonas más impactantes del sur argentino. Foto: Wikipedia

Dónde queda el Glaciar Castaño Overa y por qué es uno de los secretos mejor guardados de la Patagonia

El Glaciar Castaño Overa se ubica en una de las zonas más impactantes del sur argentino, aunque todavía permanece lejos del turismo masivo. Su entorno natural combina bosque andino, enormes paredones rocosos y cascadas generadas por el deshielo que bajan desde el cerro Tronador.

A diferencia de otros glaciares patagónicos más conocidos, este destino ofrece una experiencia mucho más tranquila y cercana con la naturaleza. Por eso, quienes se animan a desviarse de las rutas tradicionales suelen encontrarse con uno de los paisajes más sorprendentes de Río Negro.

Cómo es el trekking al Glaciar Castaño Overa dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi

La principal actividad para conocer este rincón patagónico es la caminata hasta el mirador del glaciar. El recorrido comienza en Pampa Linda, una zona de montaña que funciona como puerta de entrada a distintos senderos del área protegida.

La principal actividad para conocer este rincón patagónico es la caminata hasta el mirador del glaciar. Foto: Wikipedia

El trekking tiene una extensión de 7 kilómetros por tramo (14 kilómetros en total), un desnivel aproximado de 300 metros y una duración estimada de entre 5 y 6 horas ida y vuelta. Entre noviembre y abril, la dificultad está catalogada como media, mientras que durante los meses más fríos las condiciones de montaña elevan considerablemente la exigencia física del recorrido.

El sendero inicia a pocos metros de la seccional de Guardaparques y atraviesa primero un terreno casi plano durante unos 3 kilómetros, hasta llegar al puente que cruza el río Castaño Overa. Desde allí, el camino continúa en dirección al refugio Otto Meiling hasta encontrar el desvío señalizado hacia el mirador.

Qué se puede ver en el mirador del Glaciar Castaño Overa

A partir del último tramo de ascenso, resta aproximadamente una hora más de caminata para alcanzar uno de los paisajes más impactantes del recorrido: el glaciar acompañado por una enorme cascada generada por el deshielo, que cae desde la montaña en medio de un entorno completamente natural.

El glaciar acompañado por una enorme cascada generada por el deshielo, que cae desde la montaña. Foto: Wikipedia

Además de contemplar el glaciar, el paseo permite recorrer bosques andinos, observar el cauce del río y disfrutar de distintas vistas panorámicas del Cerro Tronador. La ausencia de acceso vehicular hasta el mirador ayuda a preservar la tranquilidad del lugar y convierte a la caminata en parte esencial de la experiencia.

El regreso se realiza por el mismo sendero, ya que no se trata de un circuito circular. Antes de iniciar cualquier recorrido dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es obligatorio realizar el registro de trekking, que es gratuito.

Cómo llegar al Glaciar Castaño Overa desde Bariloche

Para llegar desde San Carlos de Bariloche hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur, en dirección a El Bolsón. Luego de pasar Villa Mascardi, se debe continuar por el desvío hacia el Cerro Tronador y Pampa Linda.

El trayecto hasta Pampa Linda es de aproximadamente 85 kilómetros y demanda cerca de dos horas, dependiendo del estado del camino de ripio. Desde ese punto comienza el sendero señalizado hacia el mirador del Glaciar Castaño Overa.

Quienes no tengan vehículo propio también pueden optar por contratar traslados o excursiones hasta Pampa Linda y completar la última parte del recorrido caminando.