Flor de Lirio Foto: Freepik

A la hora de elegir las plantas para el jardín, es importante tener en cuenta dónde estarán ubicadas, cuáles son sus características y el tiempo que disponemos para cuidarlas. Por eso, para muchos, una de las plantas de interior más recomendables es el espatifilo, muy popular debido a su atractivo follaje y sus llamativas flores blancas. Su estética elegante y su fácil mantenimiento la convirtieron en una de las favoritas para hogares y oficinas.

Además de su valor ornamental, se destaca por sus propiedades purificadoras. Tiene la capacidad de eliminar toxinas comunes del aire, como el formaldehído, el benceno y el xileno, lo que la convierte en una opción ideal para mejorar la calidad del ambiente interior.

Flor de Lirio Foto: Freepik

Además de ser una planta extremadamente bella, el espatifilo puede adaptarse a espacios con poca luz, ayuda a reducir el estrés y aporta un toque natural sin requerir cuidados complejos

Espatifilo (o Cuna de Moisés): principales características de esta planta purificadora

El espatifilo es una de las pocas plantas de interior que puede prosperar en condiciones de poca luz, aunque prefiere la luz indirecta brillante para crecer con mayor fuerza. Se caracteriza por tener hojas verdes oscuras y brillantes, y por tener flores particulares que rodean su tallo.

Esta planta, si está bien cuidada, puede llegar a alcanzar entre 40 y 60 centímetros de altura y es ampliamente conocida con distintos nombres: “Cuna de Moisés”, “Flor de Lirio” o “Peace Lily” en países de habla inglesa. Su capacidad para purificar el aire y su resistencia la convierten en una opción ideal para interiores.

Flor de Lirio Foto: Freepik

¿Cuántos tipos de espatifilo existen?

Existen varias especies y variedades dentro del género Spathiphyllum, aunque en el hogar la más común es Spathiphyllum wallisii.

Las diferencias entre tipos suelen estar relacionadas con el tamaño de la planta, la forma de las hojas y el porte general. Algunas variedades son más compactas, ideales para espacios pequeños, mientras que otras pueden crecer más y resultar más vistosas.

En todos los casos, comparten características principales como sus hojas verdes intensas, sus espatas blancas y su capacidad de adaptarse a ambientes interiores con distintas condiciones de luz.

Cuidados y tips para cuidar tu Cuna de Moisés

El riego es uno de los puntos clave. El espatifilo necesita bastante agua, pero es sensible al exceso. Lo ideal es dejar secar la capa superior del sustrato antes de volver a regar.

Si la planta pierde turgencia y luce caída, es señal de falta de agua. Sin embargo, si el problema persiste incluso después de regar, podría tratarse de exceso de humedad.

Para evitar problemas, se recomienda usar macetas con buen drenaje, preferentemente de materiales porosos como la arcilla. También es importante evitar corrientes de aire frío, ya que esta planta es sensible a bajas temperaturas, especialmente por debajo de los 5 °C.

Lirio de la Paz, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

¿Qué hacer para lograr que tu Espatifilo florezca?

La clave para que el espatifilo florezca está en la luz y el cuidado general. Una buena iluminación indirecta favorece la aparición de nuevas espatas, mientras que la falta de luz dificulta la floración.

Después de que las flores se marchiten, se recomienda cortar las espatas y el espádice. Esto no solo mejora el aspecto de la planta, sino que también permite que concentre su energía en generar nuevas hojas y futuras flores.

Otro punto importante es la fertilización periódica, que ayuda a estimular el crecimiento y la floración. Además, al tratarse de una planta subtropical, necesita humedad ambiental: rociar sus hojas o colocarla sobre una bandeja con piedras y agua puede marcar la diferencia.

Con estos cuidados, el espatifilo puede mantenerse saludable y florecer durante gran parte del año, consolidándose como una de las plantas de interior más elegidas del momento.