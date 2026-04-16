La planta “inmortal” que todos quieren:

Singonio. Foto: Redes sociales

Si se busca una planta fácil de cuidar para el hogar, esta nota es para vos. Y la respuesta es el Singonio, algo que prontamente deberás buscar en tu vivero de cabecera.

¿Qué es el singonio y por qué se la conoce como la planta “inmortal”?

Conocido científicamente como Syngonium podophyllum, el singonio es una planta popular por su facilidad de cuidado y su versatilidad en decoración.

Sin demasiados requisitos, se puede promover el crecimiento saludable de nuevas plantas.

Paso a paso: cómo dividir y propagar tu singonio sin gastar dinero

Cortar el Singonio Elegir un tallo sano con al menos 1-2 nudos, que son los puntos donde crecen las raíces. Usar las tijeras desinfectadas para cortar justo debajo de un nudo. Usar un frasco de vidrio transparente para observar el crecimiento de las raíces. Llenarlo con agua destilada o filtrada. Evita el agua de la canilla debido al cloro y otros químicos. Introducir el tallo en el agua, asegurándote de que los nudos estén completamente sumergidos. Cambiar el agua cada 2-3 días para prevenir la proliferación de bacterias. Colocar el frasco en un lugar con luz indirecta. Las raíces deberían empezar a aparecer en 1-2 semanas.

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