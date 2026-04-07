Científicos de India crean baterías con cáscaras de naranja. Foto: Generada con Gemini IA

Un equipo de científicos del CSIR-Instituto Central de Investigación Electroquímica de India logró un avance significativo en el campo del almacenamiento energético, al transformar residuos de cítricos en un material altamente eficiente para baterías de plomo-ácido.

A través de un proceso experimental que combina la carbonización atmósfera inerte y activación química con hidróxido de potasio, los investigadores obtuvieron un carbón activado con arquitectura meso y microporosa y una gran superficie interna.

Cáscara de naranja Foto: Freepik

Este material, incorporado en apenas un 0,1% en peso dentro del electrodo negativo, demostró mejorar notablemente el rendimiento electroquímico de las celdas tradicionales. Los resultados incluyen hasta un 20% más de capacidad de descarga, un aumento cercano al 89% en la aceptación de carga y una reducción de procesos indeseados como la sulfatación.

Además, el hallazgo propone una alternativa sustentable y económica basada en residuos frutales, alineada con los principios de la economía circular y con potencial para resolver problemas energéticos en infraestructuras críticas.

¿Qué descubrieron los científicos de India tras la transformación de naranjas?

Los investigadores descubrieron que las cáscaras de naranja pueden convertirse en un carbón activado altamente poroso y con gran superficie específica, ideal para su uso en baterías de plomo-ácido. Este material, al integrarse en el electrodo negativo, mejora significativamente la cinética de las reacciones electroquímicas.

Incluso en concentraciones muy bajas (apenas un 0,1%), el compuesto permite aumentar la capacidad de descarga de las baterías en aproximadamente un 20% y mejorar la aceptación de carga en casi un 89%. Además, retrasa los voltajes de gasificación de oxígeno e hidrógeno, lo que indica procesos internos más eficientes.

Cáscara de naranja Foto: Freepik

Otro punto clave de este descubrimiento, es su capacidad para reducir la sulfatación del electrodo negativo, uno de los principales factores que limitan la vida útil de estas baterías. En conjunto, estos beneficios convierten a este material en una solución innovadora, eficiente y sustentable.

¿Para qué sirven las baterías de plomo-ácido?

Las baterías de plomo-ácido son una de las tecnologías de almacenamiento energético más utilizadas en el mundo debido a su bajo costo, confiabilidad y disponibilidad. Aunque son más antiguas que otras alternativas como las baterías de iones de litio, siguen siendo fundamentales en múltiples aplicaciones.

Se utilizan principalmente como sistemas de respaldo energético en infraestructuras críticas, como hospitales, bancos y centros de datos, especialmente en regiones con redes eléctricas inestables. Su capacidad para suministrar energía de forma inmediata ante cortes eléctricos las convierte en una opción clave para garantizar la continuidad operativa.

Gracias a este nuevo desarrollo, estas baterías podrían mejorar su eficiencia sin incrementar significativamente sus costos, reforzando su rol en el sistema energético actual.

Más que un alimento: la naranja ahora sirve también como batería.

Hallazgo revolucionario: otros materiales clave para baterías

El descubrimiento en India se suma a una creciente línea de investigación que busca aprovechar residuos de biomasa para desarrollar materiales avanzados en almacenamiento energético. Diversos estudios han demostrado que desechos agrícolas, como cáscaras de frutas o restos forestales, pueden transformarse en carbones activados con propiedades electroquímicas destacadas.

Por ejemplo, residuos de plátano han sido utilizados para generar estructuras de carbono poroso con alta superficie específica, capaces de funcionar como ánodos en baterías de ion-litio con buen rendimiento reversible.

En este mismo sentido, los materiales como la madera o subproductos agrícolas contienen heteroátomos naturales y estructuras porosas que favorecen la conductividad, mejoran la cinética de los iones y facilitan la interacción con el electrolito.

Estas alternativas no solo reducen costos, sino que también disminuyen el impacto ambiental, posicionándose como soluciones clave para el futuro del almacenamiento energético sostenible.