Inauguran una ruta para proteger animales silvestres. Foto: ChatGPT.

En distintos puntos del planeta, el concepto de progreso empezó a redefinirse. Ya no se trata solo de construir más rápido o más grande, sino de hacerlo de manera que respete los ecosistemas preexistentes. En India, donde las carreteras atraviesan territorios de gran riqueza natural, surgió una propuesta que busca equilibrar infraestructura y conservación.

La idea no apunta a detener el desarrollo, sino a replantearlo. Entender que una autopista puede facilitar la conexión entre ciudades sin transformarse en un obstáculo para la fauna. Bajo esa premisa se diseñó una obra pensada específicamente para que los animales silvestres puedan desplazarse con seguridad, sin alterar sus corredores naturales.

Inauguran una ruta para proteger animales silvestres

La iniciativa forma parte de una autopista que cruza áreas cercanas al Parque Nacional Pench, una reserva situada entre los estados de Madhya Pradesh y Maharashtra, en India.

Se la considera una de las obras de conservación más relevantes del país y un ejemplo a nivel internacional, ya que integra transporte de alta capacidad con medidas concretas para resguardar la biodiversidad.

Cómo funciona esta ruta

Para reducir atropellamientos y evitar que el hábitat quede fragmentado, se incorporaron soluciones específicas como ecoductos —puentes verdes cubiertos de vegetación— y túneles subterráneos. Estas estructuras permiten que especies como tigres, leopardos, ciervos y otros animales crucen sin exponerse al tránsito vehicular.

El distintivo color rojo presente en distintos tramos cumple un rol preventivo. Funciona como señalización especial que alerta a los conductores sobre la cercanía de pasos de fauna, indicando la necesidad de disminuir la velocidad y circular con mayor atención.

Greenland Wildlife Overpass es un puente en Estados Unidos que le permite cruzar la ruta a los animales. Foto: Instagram @coparkswildlife

Este desarrollo es señalado como pionero en su tipo y ya despierta interés en otros países que buscan compatibilizar conectividad vial y protección ambiental. Demuestra que la ingeniería puede trabajar en sintonía con la naturaleza y que el avance en infraestructura no tiene por qué estar reñido con el cuidado de la vida silvestre.

El megapuente de Estados Unidos que permite a los animales cruzar una autopista sin peligro

En el estado de Colorado, Estados Unidos, se inauguró una nueva obra pensada exclusivamente para el cuidado de la fauna silvestre. Se trata del Greenland Wildlife Overpass, el cruce para animales más grande de Norteamérica, que atraviesa por encima de los seis carriles de la autopista Interstate 25 (I-25), en el condado de Douglas.

La estructura, cubierta con tierra y vegetación para integrarse al paisaje, permite que distintas especies se desplacen de manera segura entre ambos lados de la ruta, evitando los accidentes que antes eran frecuentes en la zona. El proyecto demandó una inversión cercana a los 15 millones de dólares y forma parte del sistema de pasos de fauna conocido como South Gap.

Greenland Wildlife Overpass, Colorado, Estados Unidos. Foto: Instagram @firstgentmarlonreis

El puente tiene 64 metros de ancho y 64 metros de largo y conecta más de 16.500 metros cuadrados de hábitat natural, un área clave para la migración de animales como alces, ciervos, osos, pumas y antílopes. Antes de su construcción, en ese tramo de la autopista se registraba, en promedio, un choque diario con animales durante la temporada migratoria.

¿Qué es un paso de fauna?

Los pasos de fauna, también llamados ecoductos, son estructuras diseñadas para que los animales puedan cruzar carreteras u otras barreras creadas por el ser humano sin ponerse en riesgo. Suelen estar cubiertos de vegetación y replican el entorno natural para facilitar su uso por parte de la fauna.

Este tipo de infraestructura no solo ayuda a reducir accidentes viales, sino que también protege tanto a las personas como a los animales y permite mantener la conectividad de los ecosistemas.

Greenland Wildlife Overpass, Colorado, Estados Unidos. Foto: Instagram @coloradoan

El Greenland Wildlife Overpass completa una red de cruces construidos a lo largo de la I-25 y ya es considerado un hito de la ingeniería ecológica. Además de grandes mamíferos, se espera que sea utilizado por especies más pequeñas, como zorros y coyotes, ayudando a recomponer corredores biológicos fragmentados durante décadas.

Desde el gobierno estatal destacaron que la obra mejora la seguridad vial y refuerza la protección de la biodiversidad, mostrando que es posible desarrollar infraestructura que conviva de manera sostenible con la naturaleza.