El lunes 19 de enero es conocido a nivel mundial como el “día más triste del año” o “Blue Monday”, llamado así por el color azul, que suele asociarse con la tristeza. Esta denominación surgió a partir de una campaña de marketing en 2005, que señaló al tercer lunes de enero —una fecha que varía cada año— como un día de melancolía generalizada.

Entre los motivos que se mencionan están la vuelta a la rutina, la presión por cumplir los objetivos del nuevo año, los gastos de las fiestas y otros problemas económicos relacionados con las vacaciones. Sin embargo, distintos psicólogos advierten que esta fecha no tiene sustento científico. La idea fue creada por Cliff Arnall, quien desarrolló una fórmula para definir cuál sería el “lunes más depresivo” del año.

Por qué es el día más triste del año

El psicólogo Cliff Arnall ayudó a lanzar una campaña de viajes inglesa para la empresa Sky Travel con una fórmula que combinaba variables de estado anímico en un cálculo matemático. Generó un grandísimo debate en la comunidad científica que terminó catalogando este intento como una pseudociencia.

Los resultados de su investigación revelaban la siguiente ecuación (C+(D-d) 3/8xTI MxNA) que combinaba los factores:

Clima

Deuda

El dinero que se cobrará a finales de enero.

El tiempo que pasó desde la Navidad.

El tiempo que pasa desde que no cumpliste las resoluciones de Año Nuevo.

Niveles motivacionales bajos.

Necesidad de actuar para cambiar la vida.

La verdadera razón: el marketing detrás del asunto

Este fenómeno social y mediático nace por una campaña para vender más viajes por parte de una empresa del Reino Unido. Aprovecharon las fechas del regreso a la rutina y los índices de depresión mundiales para fabricar una estrategia marketinera. La empresa Sky Travel quería vender más pasajes al Caribe, donde el clima es cálido y la preocupación no existe.

La temperatura y la alteración del sueño por la vuelta a la rutina son factores clave; se toma al hemisferio norte como guía, ya que allí es invierno profundo en estas fechas. Y la gente de todo el mundo padece la vuelta a la rutina y eso es un fenómeno real. Así, todo concluyó en el “Blue Monday”.