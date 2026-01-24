Pingüinos de Magallanes. Foto: Unsplash

Luego del stream viral del CONICET, salió a la luz un nuevo proyecto que se desarrolla en el sur de la provincia de Chubut, que permite observar en vivo el ciclo reproductivo de las aves marinas que habitan en las islas protegidas de la Patagonia, con el objetivo de conocer mejor su comportamiento y detectar si algunos mitos son ciertos o no.

A través de cámaras instaladas en el Parque Provincial Patagonia Azul, investigadores del CONICET monitorean constantemente la vida de los pingüinos de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur durante toda la temporada reproductiva.

Pingüinos. Foto: Canal 26.

Las transmisiones se realizan desde las islas Tova, Tovita y el islote Gran Robredo, zonas sin presencia humana permanente que forman parte de un extenso archipiélago al sur de la provincia.

Las imágenes se emiten las 24 horas a través del canal de Youtube Explore Birds Bats Bees y estarán disponibles para el público hasta abril de 2026, cuando finaliza el ciclo reproductivo de la última de las especies observadas.

El proyecto está a cargo de Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y director del Laboratorio de Ecología de Predadores Tope Marinos del Instituto de Biología de Organismos Marinos (Cenpat–Conicet), con sede en Puerto Madryn.

Según explicó en diálogo con La Nación, la iniciativa comenzó hace tres años con el objetivo de superar una limitación histórica en el estudio de colonias remotas: la dificultad de realizar observaciones continuas en lugares de difícil acceso y con especies sensibles a la presencia humana.

Para lograrlo, el equipo debió desplegar un complejo sistema tecnológico en islas expuestas a las condiciones del mar abierto y sin infraestructura. “Fue necesario instalar sistemas de energía solar, almacenamiento y cámaras capaces de resistir las inclemencias climáticas”, detalló Quintana. Recién en el tercer año se logró una transmisión estable y permanente.

Streaming de la vida de los pingüinos en el sur: qué se puede observar

Las cámaras posibilitan seguir todo el proceso reproductivo de los pingüinos y evaluar el éxito de cada temporada: desde la puesta de huevos, hasta la supervivencia de los pichones en todas sus etapas, hasta los 30, 60 o 90 días de vida. Además, el monitoreo continuo facilita la detección temprana de situaciones excepcionales, como brotes sanitarios.

Pingüinos. Fuente: Global Penguin Society

El monitoreo también aporta información clave sobre el estado del ecosistema marino circundante. Al tratarse de un área marina protegida, el seguimiento a largo plazo permite analizar la relación entre el ambiente y el desempeño reproductivo de las aves, un indicador fundamental de la salud del sistema costero.

En cuanto a los posibles efectos del cambio climático sobre el pingüino de Magallanes, Los investigadores del CONICET indicaron que no existen evidencias científicas de alteraciones significativas en su comportamiento reproductivo o en el esfuerzo de alimentación.

A futuro, el equipo planea ampliar el alcance del sistema para establecer un esquema de monitoreo y vigilancia de todo el parque marino protegido. El proyecto, desarrollado junto con la Fundación Rewilding Argentina y el programa Patagonia Azul, combina investigación científica y divulgación, y ofrece una ventana inédita a la vida silvestre de la Patagonia.