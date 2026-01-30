Pingüinos de Magallanes. Foto: Archivo Télam.

El CONICET vuelve a abrir una ventana única a la naturaleza argentina. Luego del éxito del streaming que permitió observar ecosistemas profundos del Mar Argentino, el organismo científico lanzó una nueva transmisión en vivo que invita a seguir, en tiempo real y durante las 24 horas, la vida de los pingüinos de Magallanes y otras aves marinas que habitan la Patagonia.

La iniciativa se lleva adelante junto a la Fundación Rewilding Argentina y se desarrolla en el Parque Provincial Patagonia Azul, en la provincia de Chubut, una de las áreas protegidas más importantes del litoral patagónico.

Pingüinos de Magallanes. Foto: Unsplash.

Desde allí, cámaras estratégicamente ubicadas transmiten de manera continua el comportamiento del pingüino de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur a lo largo de todo su ciclo reproductivo.

CONICET transmite en vivo la vida de los pingüinos en la Patagonia

El proyecto combina divulgación científica, tecnología y conservación. El sistema fue diseñado para funcionar de forma sustentable mediante paneles solares, baterías especiales y conexión satelital, lo que permite reducir al mínimo la presencia humana y evitar alteraciones en las colonias. Este enfoque resulta fundamental para garantizar observaciones auténticas y datos confiables.

Las cámaras permanecen activas desde el inicio de la temporada de cría y continuarán transmitiendo hasta la partida de la última especie, prevista para abril de 2026. El mayor nivel de actividad se registra durante la primavera y el verano, cuando las aves comienzan la reproducción, incuban los huevos y crían a sus pichones.

“Las cámaras transmiten en vivo durante las 24 horas y permiten a los investigadores -y al público en general- observar aspectos sobre comportamiento y desempeño de estas aves durante todo el ciclo reproductivo”, señalaron desde la entidad.

El antecedente inmediato de esta experiencia se remonta a fines de noviembre, cuando ya se había realizado una transmisión desde el mismo parque, logrando registrar la vida cotidiana de las aves sin necesidad de invadir las colonias. Esa prueba confirmó el valor de la tecnología como aliada para la investigación y la educación ambiental.

Streaming del CONICET sobre los Pingüinos de Magallanes. Foto: YouTube / Fundación Rewilding Argentina.

Este streaming permitirá avanzar con la investigación local sobre conservación, “permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat”.

El doctor Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y responsable del proyecto, explicó que este tipo de monitoreo resulta clave para el estudio de las aves marinas. Entre los principales ejes de análisis se destacan la evaluación de la presencia y abundancia de las colonias reproductoras, el seguimiento a largo plazo de la biología reproductiva y la medición del esfuerzo que realizan las aves para alimentarse en el mar.

Las imágenes captadas permiten observar escenas cotidianas que rara vez llegan al público: los relevos entre adultos durante la incubación, la alimentación de los pichones y los comportamientos defensivos frente a depredadores o condiciones climáticas extremas. No faltan las secuencias en las que las aves protegen sus nidos de los intensos vientos y lluvias que caracterizan a la región patagónica.

Así, el CONICET vuelve a demostrar que la ciencia también puede ser accesible, cercana y fascinante, invitando a miles de personas a conectarse en vivo con uno de los ecosistemas más emblemáticos del país.