Cómo alimentar a un gatito bebé. Foto: PEXELS

Los primeros días de vida de un gato son fundamentales para el resto de su vida, ya que de ello dependerá su desarrollo físico y mental. Por eso es muy necesario brindarle una nutrición adecuada para su sistema inmune, su crecimiento y su comportamiento en un futuro. Y si bien ellos dependen de su madre, muchas veces quedan huérfanos o no pueden ser alimentados correctamente y nosotros como cuidadores debemos asumir ese rol.

La importancia de las primeras semanas en los gatos

La etapa neonatal y los primeros meses de vida de un gato marcan la base de su salud a largo plazo. Durante este período, el organismo del felino crece a gran velocidad y necesita nutrientes específicos para fortalecer huesos, músculos, órganos y defensas.

Una alimentación inadecuada en esta fase puede derivar en problemas digestivos, bajo peso, debilidad inmunológica e incluso alteraciones en el desarrollo cognitivo. Por eso, conocer qué necesita un gato bebé y cómo suministrarlo correctamente es fundamental para garantizar su bienestar.

Según los veterinarios, el rol que ocupa el cuidador cuando un gatito bebé no puede ser cuidado por la madre se denomina como “madre nodriza”, y será él quien se encargue de alimentar y cuidar su nutrición.

La leche materna es el alimento ideal para un gato recién nacido. Aporta anticuerpos esenciales que fortalecen el sistema inmunológico y lo protegen de infecciones durante las primeras semanas. Según un estudio publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery, la leche felina tiene un alto contenido en proteínas y grasas, superando ampliamente el valor nutricional de la leche de vaca o de otras especies herbívoras. Esta composición específica responde a las necesidades metabólicas de los gatitos, que requieren un crecimiento rápido y sostenido.

¿Qué hacer si el gato no puede ser amamantado?

Si el gatito es huérfano o la madre no puede alimentarlo, se debe recurrir a fórmulas maternizadas específicas para felinos, disponibles en veterinarias. Estas fórmulas imitan la composición de la leche materna y cubren los requerimientos nutricionales adecuados.

Algunos puntos clave:

Alimentarlo cada 2 o 3 horas durante las primeras semanas.

Utilizar mamaderas especiales para gatos o jeringas adecuadas.

Mantenerlo en posición boca abajo (como cuando mama) para evitar aspiraciones.

Estimular la zona genital con un algodón húmedo tras cada toma para favorecer la micción, si aún es muy pequeño.

En este momento, el seguimiento con un veterinario semana a semana es fundamental, ya que tiene que ser pesado diariamente para asegurarse de que aumente de peso, controlar sus cambios de apetito, planificar la desparasitación y el calendario de vacunación cuando corresponda.

Ser madre nodriza de un gatito requiere dedicación, paciencia y constancia. Sin embargo, también es una experiencia profundamente gratificante: gracias a estos cuidados, el cachorro puede desarrollarse sano y fuerte hasta alcanzar la etapa en la que ya puede alimentarse por sí mismo.

Como ser "madre nodriza" de un gatito

Una correcta alimentación en los primeros meses no solo asegura un crecimiento sano y fuerte, sino que también reduce el riesgo de enfermedades en la adultez. Invertir en una nutrición adecuada, respetar los tiempos de destete y acompañar el proceso con controles veterinarios son pasos esenciales para que el gato desarrolle todo su potencial físico y mental.