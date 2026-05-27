Villa Llanquín Foto: Wikipedia

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, las familias comienzan a planear su descanso en busca de cortar con la rutina y conectar con la naturaleza. Para esta ocasión, existe una pequeña localidad en la Patagonia al que se puede llegar en balsa y ofrece paisajes únicos.

Ubicada en la provincia de Río Negro, sobre el icónico Río Limay a 40 kilómetros de Bariloche, Villa Llanquín se presenta como un paraíso escondido ideal para disfrutar de un buen descanso.

Villa Llanquín, el pueblo de la Patagonia ideal para visitar en vacaciones de invierno. Foto: Instagram/villallanquin.turismo/

Cómo se accede a Villa Llanquín

hay dos formas de acceder a este lugar único. Una es a través de un puente colgante peatonal, pero si se desea llegar en auto hay que tomar la Ruta Nacional 237 y luego una pequeña balsa que realiza un trayecto de apenas un minuto sobre el Río Limay.

Qué días funciona la balsa de Villa Llanquín

La balsa de Villa Llanquín funciona todos los días de 8 a 20 hs, es operada por la Dirección de Vialidad Rionegrina y es gratuita tanto para los residentes como los turistas que visitan este hermoso pueblo.

Es utilizada para el transporte de vehículos sobre el Río Limay, que es el límite natural que existe entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

El sistema que usa es el que se conoce como “Maroma”, que emplea el empuje de la corriente del río y es la manera más tradicional que existe para cruzar el Río Limay.

Villa Llanquín, Río Negro. Foto: Instagram/villallanquin.turismo

Qué se puede hacer en Villa Llanquín

Villa Llanquín es un pueblo con mucha paz y cuenta con una buena infraestructura de alojamiento debido a que existen opciones para hospedarse en cabañas, campings y hoteles.

Algunas de las actividades disponibles son:

Cruzar en la Balsa “La Maroma”: Es una de las postales clásicas de la zona. Como no hay puente para vehículos, esta barcaza operada por los pobladores es el único medio para cruzar el cauce y adentrarse en la aldea o el Área Natural Protegida Río Limay.

Senderismo y Trekking: Puedes recorrer distintos senderos de la zona, que incluyen caminatas cortas por la costa del río o ascensos a elevaciones cercanas como el Cerro Borcoli, ideal para vistas panorámicas de la estepa y el valle.

Contemplación y descanso: Es el lugar perfecto para armar equipo de mate a orillas del río Limay. Además, el pueblo cuenta con una plaza central, una hostería y almacenes donde podrás empaparte del apacible ritmo de vida local.

Dónde está ubicado Villa Llanquín

Villa Llanquín está ubicado a la vera del Río Limay en la provincia de Río Negro y se encuentra a 40 kilómetros de San Carlos de Bariloche, la ciudad más visitada de la Patagonia durante todo el año.