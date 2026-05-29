El paso fronterizo que une a dos países de Sudamérica. Foto: Welcome Argentina.

El Paso Cardenal Samoré es uno de los cruces fronterizos más importantes entre Argentina y Chile. Situado en la provincia de Neuquén, conecta la ciudad de Villa La Angostura con la Región de Los Lagos chilena y forma parte de una de las rutas más utilizadas para el intercambio comercial y turístico entre ambos países y además de su relevancia logística, el paso se destaca por atravesar algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia, rodeado por bosques, montañas, lagos y áreas protegidas de gran valor ambiental.

Paso Cardenal Samoré: por qué es clave para el Corredor Bioceánico Norpatagónico

El Paso Cardenal Samoré integra el Corredor Bioceánico Norpatagónico, una red estratégica de transporte que facilita la conexión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico a través del territorio argentino y chileno. Su ubicación permite vincular importantes centros productivos y puertos de ambos países, favoreciendo el movimiento de mercaderías, el transporte internacional de cargas y el desarrollo de actividades económicas vinculadas al comercio exterior.

Paso internacional Cardenal Samoré, que conecta Argentina y Chile. Foto: Wikipedia

Además, constituye una vía fundamental para el turismo regional, ya que miles de viajeros lo utilizan cada año para recorrer destinos emblemáticos de la Patagonia argentina y chilena. El paso fue conocido durante años como Paso Puyehue, hasta que en 1978 recibió el nombre de Cardenal Antonio Samoré, en homenaje al mediador papal que intervino en el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile.

Dónde queda el Paso Cardenal Samoré y cómo llegar desde Bariloche

El paso se encuentra a 1.305 metros sobre el nivel del mar, sobre la Ruta Nacional 231, en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Desde San Carlos de Bariloche, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 40 hasta Villa La Angostura y luego por la Ruta Nacional 231 en dirección a la frontera con Chile.

Del lado chileno, la conexión continúa por la Ruta CH-215, que atraviesa la comuna de Puyehue y conduce hasta la ciudad de Osorno, uno de los principales centros urbanos del sur de Chile.

El recorrido permite atravesar entornos naturales de enorme riqueza paisajística. Mientras que del lado argentino predominan los bosques andino-patagónicos, en Chile aparecen ecosistemas característicos como la selva valdiviana y los bosques de araucarias, favorecidos por las abundantes precipitaciones de la región.

Paso Cardenal Samoré. Foto: Welcome Argentina.

Qué servicios y asistencia ofrece el Centro de Frontera Cardenal Samoré

El Centro de Frontera Cardenal Samoré reúne en un mismo complejo a distintos organismos encargados de los controles migratorios y aduaneros.

En sus instalaciones operan:

Migraciones

Aduana

Gendarmería Nacional

SENASA

El paso está habilitado para:

Vehículos particulares

Transporte de pasajeros

Transporte internacional de cargas

El horario habitual de funcionamiento es de 9 a 19 horas, aunque las condiciones climáticas pueden modificar la operatoria, especialmente durante el invierno. Debido a las frecuentes nevadas y a las condiciones de montaña, las autoridades recomiendan consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje.

Paso Cardenal Samoré. Foto: Wikipedia.

Documentación necesaria para cruzar a Chile

Para ingresar al país vecino se debe presentar:

DNI tarjeta vigente

Pasaporte vigente

En el caso de menores de edad, se requiere documentación que acredite el vínculo familiar y cuando corresponda, autorización de los padres ausentes. Quienes crucen en automóvil también deben completar la documentación correspondiente para la salida temporal del vehículo y realizar las declaraciones aduaneras exigidas por ambos países.

El impacto económico del Corredor Bioceánico Norpatagónico entre Argentina y Chile

La importancia del Paso Cardenal Samoré va mucho más allá del turismo. Su ubicación estratégica lo convierte en una pieza central para la integración económica entre Argentina y Chile.

Paso Cardenal Samoré. Foto: Wikipedia.

A través de este corredor circulan productos agropecuarios, manufacturas, bienes industriales y cargas provenientes de distintas regiones del país. La conexión con los puertos del Pacífico permite además mejorar la salida de exportaciones hacia mercados de Asia y otras regiones del mundo.

Al mismo tiempo, el flujo constante de visitantes impulsa actividades vinculadas al alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos tanto en la Patagonia argentina como en el sur chileno.

Gracias a su ubicación privilegiada y a su rol dentro del Corredor Bioceánico Norpatagónico, el Paso Cardenal Samoré se consolidó como uno de los principales vínculos terrestres entre ambos países, combinando integración regional, desarrollo económico y acceso a algunos de los paisajes más espectaculares de Sudamérica.