Hallazgo escalofriante: demolieron la casa donde vivió Gustavo Cerati y encontraron huesos humanos

Durante las obras de excavación en un terreno de la Avenida Congreso, en Coghlan, los obreros encontraron restos óseos en el lugar donde el músico alquiló una casa entre 2001 y 2003. La Justicia investiga el origen de los huesos, mientras se manejan distintas hipótesis.

Demolieron la casa donde vivió Gustavo Cerati y encontraron huesos humanos. Foto Canal26.com

Al recorrer la Avenida Congreso, una de las vías principales del barrio porteño de Coghlan, llama la atención una construcción en marcha a la altura del 3700. Detrás de un portón oscuro y montículos de tierra, hoy se esconde una historia con pasado musical: allí funcionaba una de las casas donde vivió Gustavo Cerati.

La propiedad pertenecía a Marina Olmi, hermana de Boy Olmi, quien la alquiló al exlíder de Soda Stereo entre los años 2001 y 2003, mientras ella residía en España. Durante esa época, la vivienda también fue frecuentada por figuras como Charly García, Fito Páez, Hilda Lizarazu y Tito Losavio, todos amigos del círculo artístico de Olmi.

En el último tiempo, Olmi —que es artista plástica— decidió vender la vivienda, y en ese terreno se levantará un nuevo edificio. "Era una casa luminosa, pero tenía algo oscuro en el fondo", recordó, quien mencionó incidentes extraños en el lugar, como el incendio espontáneo de un árbol cerca de la pileta.

Demolieron la casa donde vivió Gustavo Cerati y encontraron huesos humanos. Foto Google Maps

Pero lo que parecía una simple demolición tomó un giro inesperado. Durante las excavaciones iniciales, los trabajadores hallaron restos óseos bajo tierra. Tras la intervención de la policía, se confirmó que los huesos eran humanos, y junto a ellos también se encontraron objetos como relojes. La investigación está en curso para determinar el origen de los restos.

“En un momento dado, se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a la vista lo que aparentarían ser restos óseos humanos", dice el parte policial de la investigación.

Las principales hipótesis

Si bien todavía no se determinó con exactitud la antigüedad de los restos hallados, las principales hipótesis giran en torno a dos posibilidades: una, relacionada con el período en que funcionó un geriátrico en el lugar; y otra, que remite a épocas más lejanas, cuando en ese mismo terreno habría existido una capilla con más de 150 años de antigüedad.

Por el momento, ninguna línea de investigación fue descartada y se espera que los estudios forenses en curso ayuden a esclarecer el origen de los huesos en los próximos días.

Gustavo Cerati. Foto Instagram @cerati

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 61, a cargo del Dr. Martín López Perrando quien confirmó que el jueves 29 de mayo se presentó en el lugar la Policía Científica, cuyos peritos recolectaron los restos óseos para realizar los primeros análisis.