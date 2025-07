Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Almagro: un vecino intentó prender fuego la entrada de un edificio durante una disputa por drogas

Los bomberos de la Ciudad acudieron al lugar. Una mujer y un niño fueron atendidos por inhalación de humo.

Vecino prendió fuego una entrada en Almagro Foto: Google Maps

Un vecino intentó prender fuego la entrada de un edificio en Almagro tras una disputa por drogas. Sucedió en la calle Guardia Vieja al 4300, sobre la puerta de acceso, que fue extinguido rápidamente por los propios vecinos con baldes de agua, con ayuda de los Bomberos de la Ciudad.

Las primeras investigaciones de la Policía de la Ciudad apuntan a una discusión entre dos ocupantes y que, como represalia, uno de ellos prendió fuego la puerta de acceso.

Un hombre quiso incendiar un edificio en Almagro Foto: X @cinedelbuenoarg

Ante la acusación, personal de la Comisaría Vecinal 5 A “demoró a un hombre peruano, de 51 años, quien sería el sindicado de gestar el fuego, al aguardo de una definición por parte de la magistratura”.

Se hizo presente personal del SAME que atendió a una mujer y a una menor por síntomas de inhalación de humo.

“Si bien el detenido carece de antecedentes policiales, el sujeto con el que se peleó tiene acusaciones recientes por amenazas coactivas y también por incendio y otros estragos en diciembre de 2020”, informaron las autoridades.

La Unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención en el caso. “Estaba arriba y mi hermano empezó a gritar. El agresor vende drogas y quiere quedarse con el edificio”, contó uno de los protagonistas en diálogo con Noticias Argentinas.

El SAME se acercó al lugar Foto: NA

En este escenario, destacó que fue su hermano quien incendió la entrada para “intimidar” al atacante que quería ingresar por la fuerza al lugar. “El hombre vive en el edificio y quiere vender droga, pero nosotros no queremos porque podemos tener problemas”, explicó el testigo.

“Cómo no tenía droga encima no lo detuvieron, mientras que mi hermano está ahí tirado en el piso. Solo prendió fuego para que el sujeto no entre al edificio”, destacó.