Marcha por la muerte de Ángel López. Foto: NA

La investigación por la muerte de Ángel López tuvo un giro inesperado con la incorporación en la causa de un nuevo informe informe médico que señala que el menor habría muerto por una neumonía.

Hasta ahora, la causa se centraba en la hipótesis que afirmaba que el niño de cuatro años había fallecido como consecuencia de una golpiza, por la que se encuentran detenidos la madre del menor y su pareja imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

Con la incorporación de este estudio, que habla de una falla cerebral por falta de oxígeno ante la neumonía severa, los especialistas no descartaron que la imputación de su madre se reencuadre como abandono de persona seguido de muerte.

Ángel Nicolás López Foto: redes

Tras la presentación de dicho informe, Luis López, el padre del niño, descartó esa posibilidad y apuntó contra la madre: “Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”.

“Cuatro años con su papá y estuvo vivo. En cinco meses agarró una enfermedad y murió. ¿Y los golpes en la cabeza, las hemorragias? Es una mentira lo que están hablando”, completó en declaraciones a ADN Sur.

El caso

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 5 de abril, cuando personal del Centro de Monitoreo recibió una alerta que pedía atención sanitaria para el nene, que se encontraba en grave estado en un domicilio.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

El personal de salud concurrió de emergencia al lugar y constató que el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, motivo por el que fue derivado al Hospital Regional, donde ingresó minutos después de las 8 a la guardia pediátrica.

La madre, Mariela Altamirano, señaló que su hijo comenzó a presentar inconvenientes respiratorios a las 7. El niño falleció horas después pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se confirmó su deceso este lunes 6 de abril.

Quiénes son los apuntados por el caso Ángel

En tanto, las declaraciones de la mujer despertaron dudas en la familia y en los allegados al infante. Una amiga de la pareja del padre del menor, Marisol Núñez, criticó a los organismos estatales por su falta de intervención y a la progenitora: “Nadie hizo nada Ella lo abandonó cuando el nene era un bebé, tenía un año y lo abandonó. El nene no la reconocía como mamá”, consignó.

La madre de Ángel y su pareja. Foto: NA/redes

En este sentido, agregó que la víctima no quería vivir con su madre biológica ya que “ni siquiera la conocía”, al tiempo que reveló la existencia de denuncias por maltrato: “Mi amiga llevó videos del nene que lloraba, que no quería ir con ella. Tiene audios donde el padrastro, que sería la pareja de esta mujer, le dice que el nene es un estorbo, que lo tiene que andar cuidando él”.

El padre, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y acusó a la madre. Cabe señalar que Ángel había sido apartado de la casa de su papá y su madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a la madre biológica.

Mientras tanto, la causa avanza con dos imputados, la madre de chico y su pareja, quienes fueron señalados como los principales sospechosos, dado que la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza.