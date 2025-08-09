“No recibe visitas de nadie”: sin contacto, así pasa sus días en la cárcel el presunto asesino serial “de los viernes”

Está sospechado de haber asesinado a cinco hombres en situación de calle. Tampoco se relaciona con los otros presos en el penal de Jujuy donde está alojado.

Matías Jurado acusado de crímenes contra personas en situación de calle. Foto: X / @mauroszeta.

Matías Jurado (37) está preso, sospechado de haber asesinado a varias personas en situación de vulnerabilidad y permanece en el Servicio Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti en San Salvador de Jujuy.

Por el momento, el detalle sobre el encierro de este presunto asesino transcurre sin tener contacto con otros, dado que según detallaron, “no habla con nadie, ni tuvo visitas hasta este momento”.

Este hombre de 37 años fue llevado al Pabellón 4 de la mencionada institución carcelaria. Este sector ya lo conocía, dado que estuvo preso por diversas causas por robos.

Servicio Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti en San Salvador de Jujuy. Foto: Argentina.gob.ar

La información que publica el medio Jujuy al Momento especifica que el recluso mantendría una estancia en la cárcel en calma, aunque sin contacto alguno con otros presos y tampoco del exterior.

“Solamente se limita a salir una vez al día para tomar un poco de sol y nada más”, señalaron desde el mismo medio.

Mientras tanto, Jurado espera por el llamado de la Fiscalía para presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación para llevar a cabo el análisis de su caso y determinar o no su culpabilidad.

El presunto asesino se entrevistó con psicólogos

También detallaron que Jurado asistió a entrevistas con el gabinete psicológico que tiene a su cargo elaborar un informe sobre su perfil para que avance la investigación.

Se esperan con ansias los resultados de este informe para entender cuáles habrían sido los motivos que hubiesen llevado a Jurado a cometer tan horribles crímenes.

Sin embargo, al momento de ser interrogado, Jurado aseguró ser inocente. Empero, los fiscales decidieron imputarlo por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, que sucedió el pasado 25 de julio.

También se lo acusa de ser el autor de otros presuntos crímenes de otras cuatro personas en situación de calle. Por tales motivos el juez de la causa dispuso la prisión preventiva por 120 días.

Cabe destacar que entre las pruebas reunidas que lo pusieron tras las rejas se destacan el hallazgo de restos óseos, piel humana y prendas de vestir en la casa de Jurado.

Además, se analizan cámaras de seguridad que muestra a dos presuntas víctimas subiendo a un taxi junto a él.

Matías Jurado invitaba a sus víctimas a su casa y luego las mataba. Foto: X / @mauroszeta.

El supuesto modus operandi de Jurado era invitar a sus víctimas a su casa, prometiéndoles ofrecerles algún tipo de trabajo o tomar alcohol. Luego los golpeaba y los mataba, para finalmente descuartizarlos.

También, el testimonio del sobrino de Jurado fue clave para despertar la sospecha sobre él, dado que comentó que los crímenes habrían sucedido los viernes.