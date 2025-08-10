Violento choque entre dos autos y una camioneta en la General Paz: múltiples heridos y caos de tránsito

Un triple choque a la altura de Los Corrales, en Mataderos, dejó al menos nueve heridos. Uno de ellos, de 28 años, fue trasladado en helicóptero del SAME con politraumatismos graves.

Este domingo por la mañana, un violento triple choque en la avenida General Paz, a la altura de la Avenida Los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos, dejó un saldo de nueve personas heridas (ocho hombres y una mujer) y generó importantes demoras en el tránsito con sentido hacia el Río de la Plata.

El siniestro, que involucró a dos automóviles y una camioneta, movilizó un amplio operativo de emergencia. Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), agentes de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

El impactante choque en la General Paz fue protagonizado por dos autos y una camioneta. Foto: TN

Los detalles del triple choque en la General Paz

Según informaron fuentes sanitarias, una de las personas involucradas, de 28 años, sufrió politraumatismos graves y debió ser trasladada de urgencia mediante el SAME aéreo hacia un hospital de alta complejidad.

Hasta el momento, no se registraron fallecidos como consecuencia del hecho, pero no se conoce aún el estado de la víctima trasladada por vía aérea.

Desde las 7 de la mañana que el tránsito está completamente cortado por la intervención del SAME, que trasladó a las víctimas a los hospitales Santojanni y Grierson.

Según informó TN, el accidente se produjo cerca de las 6 de la mañana cuando un Peugeot 208, que transportaba a un grupo de jóvenes a alta velocidad, colisionó contra un Peugeot 206 en el que también viajaba otro grupo de jóvenes.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, el Peugeot 208 circulaba zigzagueando a gran velocidad momentos antes del impacto, lo que desencadenó la violenta colisión.

La fuerza del choque fue tal que el conductor del Peugeot 208 salió despedido a través del parabrisas, cayendo al otro lado de la ruta. Este joven fue trasladado de urgencia por el SAME aéreo debido a la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, los tres jóvenes que se encontraban en el Peugeot 206 tuvieron que ser asistidos para salir del vehículo, ya que comenzó a incendiarse. Los vecinos que presenciaron el accidente lograron apagar las llamas y evitar un desenlace peor.

El triple choque provocó una ralentización del tránsito sobre la avenida General Paz, lo que derivó en otro accidente múltiple a la altura de la avenida Eva Perón.

Las tres personas heridas en este segundo choque también fueron trasladadas por el SAME, aunque presentaban lesiones de menor gravedad.