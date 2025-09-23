Impactante video: así fue el choque múltiple entre 10 autos en la General Paz

Este martes tuvo un fuerte golpe entre distintos vehículos, que produjo importantes demoras en la zona.

Choque múltiple en la General Paz. Foto: Captura de pantalla

Este martes se dio un choque múltiple en la General Paz, que tuvo como protagonista a un micro que viajaba sin pasajeros. Las imágenes difundidas llevan más claridad sobre lo ocurrido, que produjo importantes demoras en la zona.

El siniestro afectó a diez autos, incluido el micro que parece haber perdido los frenos, cuando había una importante congestión en la avenida.

Así fue el choque múltiple en la General Paz

Choque múltiple en la General Paz. Video: x @mauroszeta.

El hecho tuvo lugar sobre la General Paz, sentido al Río de la Plata, a la altura de la avenida Del Libertador.

Fuentes policiales le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, en las primeras evaluaciones, no hay lesionados de gravedad.

En el lugar trabaja personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad, que cortó el tránsito para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.

Noticia en desarrollo.