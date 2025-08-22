Impactante choque múltiple en Avenida Cantilo: un Porsche quedó incrustado abajo de un camión

El auto iba por el carril más lento, donde transitan los vehículos pesados. El SAME evaluó a los conductores involucrados, que no presentaron heridas de gravedad.

Accidente en Avenida Cantilo. Foto: Captura

Un Porsche Coupé modelo 1999 protagonizó este viernes un impactante choque múltiple sobre la Avenida Cantilo, a la altura del kilómetro 9.5 en sentido al centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El siniestro tuvo lugar en horas del mediodía e involucró a tres camiones, entre ellos uno utilizado para trasladar autos nuevos hacia las concesionarias. El auto iba por el carril más lento, donde transitan los vehículos pesados.

Accidente en Avenida Cantilo. Video: redes sociales

En el lugar intervino Personal de la Comisaría Vecinal 13B y se activó un operativo para asistir a los involucrados y ordenar la circulación. Además, los servicios del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) evaluaron a los cuatro conductores, que no presentaron heridas de gravedad.

El accidente afectó la circulación, por lo que se dispuso desviar momentáneamente el tránsito para facilitar el trabajo de tanto de la policía porteña como de equipos sanitarios, que llevaron adelante la remoción de vehículos y el control vial.

La causa quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Leandro Galvaire.

Accidente en Avenida Cantilo. Foto: Captura

Segundo accidente en pocos días

Días atrás, hubo otro accidente en la misma avenida. En esa ocasión un camión que transitaba frente a la cancha de River Plate chocó contra un guardarraíl y una columna sobre la colectora, en sentido hacia el centro.

El conductor, un hombre de 50 años, fue derivado al Hospital Pirovano con traumatismo de cráneo. Si bien la cabina del vehículo resultó totalmente destruida, logró salir por sus propios medios del habitáculo.

Según trascendió, el chofer se habría dormido al volante.