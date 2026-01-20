Choque múltiple en Michigan tras un temporal de nieve. Foto: X

Una imagen que parece sacada de una película apocalíptica se hizo realidad en Estados Unidos. En el estado de Michigan, una autopista se vio colapsada por una fuerte tormenta de nieve, que derivó en un choque múltiple de más de 100 vehículos, según se reportó en las últimas horas.

El accidente ocurrió en la interestatal 196, a la altura del pueblo Zeeland. Más allá de la cantidad de autos involucrados, solo 12 personas resultados heridas y sin gravedad. La evacuación de los involucrados se dio a través de un colectivo escolar, donde fueron llevados a la secundaria de Hudsonville a la espera de que terminen los trabajos de remoción en la zona.

Caos en Michigan, Estados Unidos, por un choque múltiple. Video: X.

Se estiman que alrededor de 40 vehículos involucrados eran camiones de semirremolques. En busca de evitar inconvenientes mayores, se cerró la autopista en ambas direcciones, en las localidades de Hudsonville y Zeeland.

La tormenta de nieve comenzó durante el domingo, con la llegada de una ráfaga de aire frío del sudeste. Esto tuvo intenso temporal entre Florida y Georgia, aunque también se trasladó a la costa este, con presencia en Nueva Inglaterra.

Según indicaron las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos el lunes por la tarde, “la fuerte nevada causada por el efecto lago y la intensificación del lago persistirán a sotavento de los Grandes Lagos y producirán algunas condiciones de ventisca que podrían dificultar las condiciones de viaje”.

Los incidentes registrados vuelven a abrir un debate histórico en Estados Unidos. El riesgo de manejar durante las tormentas de nieve vuelve a estar en la mesa de discusión, en especial en el sector norte del país, donde estos fenómenos suelen ser más severos.