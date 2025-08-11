Ataque con bomba de humo en Once: detienen a dos sospechosos con presuntos vínculos con la mafia china

Los dos sospechosos estarían ligados a la mafia china. Foto: Policía de la Ciudad.

Doce semanas después de un violento episodio registrado en el barrio porteño de Once, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre argentino de 55 años y a una mujer paraguaya de 50, acusados de haber llevado a cabo un ataque con una bomba de humo en una regalería de la zona.

El hecho ocurrió el sábado 17 de mayo por la tarde. El local funcionaba con normalidad cuando, según registraron las cámaras de seguridad, una pareja pasó por la vereda y arrojó un cartucho hacia el interior del comercio. De inmediato, un denso humo gris cubrió el ambiente, generando corridas, gritos y un clima de pánico entre clientes y empleados.

Tras una larga investigación de la Policía de la Ciudad, detienen a las personas que lanzaron una granada de humo en un bazar chino. Video: X / @SMnoticias.

Fuentes policiales confirmaron que el ataque forma parte de una serie de amenazas dirigidas contra comerciantes de origen chino. El análisis de grabaciones públicas y privadas permitió identificar a los sospechosos, observándose que el agresor pasó tres veces frente al local antes de lanzar el artefacto.

En los allanamientos realizados, los efectivos incautaron siete teléfonos celulares, una notebook con su cargador, un disco externo, pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas presuntamente usadas durante el ataque y un vehículo Volkswagen Suran. En uno de los domicilios, el imputado no se encontraba, pero se hallaron objetos de interés para la investigación.

Elementos secuestrados de los sospechosos del ataque con bomba de humo en Once. Foto: Policía de la Ciudad.

La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, a cargo del juez Fabián De la Torre, y continúa en etapa de instrucción. No obstante, las autoridades no descartan nuevas medidas judiciales.

De acuerdo con las pesquisas, este tipo de atentados se relaciona con prácticas extorsivas atribuidas a la denominada “mafia china”, cuyo objetivo sería amedrentar a comerciantes recién instalados para exigirles pagos por protección. El local atacado había abierto sus puertas recientemente y pertenece a un rubro en crecimiento dentro de la comunidad china, que incluye supermercados y regalerías con precios competitivos.

La Policía de la Ciudad sigue desarrollando tareas de inteligencia para establecer si los detenidos actuaron de manera independiente o integran una organización criminal de mayor alcance.