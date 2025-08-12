Sorpresa en la causa de Diego Fernández Lima: un excompañero hizo una fuerte acusación sobre la víctima

Adrián, un hombre que fue compañero de Fernández Lima y Cristian Graf recordó que se trataba de alguien “problemático”.

Diego, el joven asesinado en 1984. Foto: Redes sociales.

El caso de la muerte de Diego Fernández Lima sigue sumando capítulos impactantes. El cuerpo fue hallado en mayo tras su desaparición en 1984, por lo que se intenta conocer qué ocurrió y quién lo asesinó. Mientras todas las miradas apuntan a Cristian Graf, dueño de la casa y compañero de la víctima, otra persona que compartió colegio lanzó una fuerte acusación.

Un hombre llamado Adrián, que fue compañero de Fernández Lima y Graf, brindó una entrevista a América TV. Los tres asistían a Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 y aseguró que no tiene un buen recuerdo de la víctima.

Diego, el adolescente asesinado a puñaladas en 1984. Foto: Gentileza Clarín.

“Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, afirmó Adrián para la sorpresa de todos. Aunque aclaró también en referencia a Graf: “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”.

Cabe aclarar que este hombre todavía no fue citado a declarar por parte del fiscal Martín López Perrando, quien lleva adelante el expediente.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó Adrián sobre la institución que compartían en Villa Ortuzar.

El hombre relató en América TV que mantuvo el episodio en secreto durante años y que solo pudo abordarlo en terapia tiempo después.

Adrián era compañero de curso de Fernández y de Graf, pese a que el fallecido era mayor por ser repetidor. Calificó a Graf como “tranquilo”, pero dijo que Fernández era “bastante problemático”.

Qué dijo el albañil que encontró el cuerpo de Diego Fernández Lima

Cristian, uno de los albañiles que encontró los restos óseos de Diego Fernández Lima, confesó detalles del sorpresivo descubrimiento en la casa del barrio porteño de Coghlan.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

“Me dio escalofríos. Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la Policía“, describió Cristian, quien además detalló que “los huesos estaban casi pegados a la medianera”.

“Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La Policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así“, indicó en charla con TN.

Y concluyó: “La familia Graf estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la Policía”.