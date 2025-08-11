El principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, Cristian Graf, se presentó en la fiscalía

La causa avanza sin detenidos. Graf acudió al edificio judicial pero el fiscal Martín López Perrando no se encontraba en ese momento.

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso. Foto: X @_francisco

Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández, el adolescente de 16 años asesinado en julio de 1984, se presentó de manera espontánea en la fiscalía que investiga el caso.

Según informó el medio Noticias Argentinas, Graf acudió al edificio judicial con la intención de declarar, aunque el fiscal Martín López Perrando no se encontraba en ese momento. En su lugar, fue recibido por un auxiliar fiscal, ante quien expresó su voluntad de colaborar con la investigación.

Diego, el adolescente asesinado a puñaladas en 1984. Foto: Gentileza Clarín.

La causa dio un giro inesperado en mayo de este año, cuando se encontraron restos óseos humanos en el patio de una vivienda ubicada en el barrio porteño de Coghlan. La propiedad pertenece a la familia Graf desde la década del ’70, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Semanas después, se confirmó que los huesos correspondían a Diego Fernández, quien había sido reportado como desaparecido más de cuatro décadas atrás.

Incertidumbre sobre la muerte de Diego Fernández

Mientras continúa la incertidumbre sobre las circunstancias de la muerte del joven, las miradas están puestas en Graf, ex compañero de Fernández en la secundaria. A pesar de que aún no hay imputaciones ni medidas judiciales en su contra, el hallazgo de los restos en un inmueble de su entorno familiar lo posiciona como el principal foco de atención.

Este lunes, el fiscal Perrando tomó declaración testimonial a seis personas: tres ex compañeros de colegio de la víctima y tres obreros que estaban presentes en el momento del hallazgo de los restos. Estas declaraciones forman parte del proceso que busca reconstruir lo ocurrido hace más de 40 años.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

Por el momento, la causa avanza sin detenidos, pero con una creciente presión por parte de la opinión pública y del entorno de la víctima, que exige justicia y respuestas sobre un crimen que permaneció oculto durante décadas.