El impactante testimonio de una de las últimas personas que vio con vida a Diego Fernández Lima, el joven enterrado en Coghlan

El hombre confesó que conocía a la víctima porque iban a la ENET N° 36 de Saavedra y, además, su padre tenía un negocio a dos cuadras de la casa del joven desaparecido. Una declaración suya podría ser importante en el futuro de la investigación.

Diego Fernández Lima, el joven asesinado en 1984. Foto: Redes sociales.

Yoni Mesa, una de las últimas personas que vio con vida a Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984 y fue hallado al lado de la casa donde vivió Gustavo Cerati en Coghlan, dio detalles de su último encuentro con la víctima.

“El último día que lo vi me dijo que iba a lo de un compañero de la escuela”, declaró Mesa, una de las últimas tres personas que vio al chico antes de su desaparición.

En diálogo con ‘TN’, el hombre contó que conoció a Fernández Lima porque iban a la ENET N° 36 de Saavedra y, a su vez, porque su padre tenía un negocio a dos cuadras de la casa del joven.

Diego, el adolescente asesinado a puñaladas en 1984. Foto: Gentileza Clarín.

Mesa indicó que no eran compañeros de curso, ya que era un año mayor que Fernández Lima. Sin embargo, reconoció que tenían una ”amistad del barrio”.

En este contexto, detalló que se encontraban todos los mediodías en la puerta del negocio de su padre porque tenían horarios cruzados: “Cuando yo iba a taller, él iba a teoría y viceversa”.

“Ese día que lo vi por última vez, él iba a taller porque a la mañana estuvo en teoría. Por eso él fue a la casa, almorzó y después de almorzar estuvo conmigo”, relató Mesa sobre la última vez que vio con vida a Fernández Lima.

El dato crucial sobre el crimen de Coghlan

Según su relato, él fue la anteúltima persona que vio con vida a Fernández Lima. “Ese día vino, y abrió la puerta. Se sentó y escuchó música conmigo. Nos gustaba escuchar música a los dos. Hacíamos tiempo ahí hasta ir a la escuela”, recordó.

Lo curioso de aquel encuentro es que Mesa le preguntó si iba a ir a la escuela. “Lo hice porque muchas veces nos rateábamos”, confesó Mesa, dando pie a un dato crucial que podría cambiar la investigación.

Como la respuesta del joven desaparecido fue negativa, Yoni le preguntó a dónde iba: “Me dijo que iba a la casa de un compañero a buscar unas tareas de las que se había atrasado en la escuela”.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

La contestación de Fernández Lima fue distinta a la que le dio a su madre, a quien le dijo que iba a la casa de un amigo. “Le dije nos vemos más tarde, y él se subió a una motito llamativa que tenía. En esa misma moto lo veían a (Cristian) Graf”, recordó Mesa.

Los días pasaron y el hombre se enteró que Diego no regresó a su casa desde aquel momento. Frente a dicha situación, fue directo a hablar con la madre de Fernández: “Yo le dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después”.

Por último, Mesa se mostró visiblemente consternado por el descubrimiento de los restos óseos de Fernández Lima: “Me cayó como un balde de agua fría todo esto. Nunca se supo que pasó con Diego”.