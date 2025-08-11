Caso Diego Fernández Lima: qué dijo Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen en Coghlan

El hombre de 56 años es el máximo apuntado de la desaparición del joven de 16 años, cuyo paradero era desconocido desde 1984 y sus restos óseos fueron encontrados al lado de la casa en donde vivió Gustavo Cerati.

Diego, el adolescente asesinado a puñaladas en 1984. Foto: Gentileza Clarín.

Cristian Graf, principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en julio de 1984, habló por primera vez después de haberse presentado este lunes ante la fiscalía.

Al ser abordado por los medios de comunicación, en el marco del crimen de Coghlan, Graf solo respondió: “A mi papá”, frente a las preguntas de los periodistas sobre si él había asesinado a Fernández Lima.

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen en Coghlan. Video: Elctrece

El hombre de 56 años es el principal sospechoso del crimen del joven de 16 años, cuyo paradero era desconocido desde 1984 y sus restos óseos fueron encontrados al lado de la casa en donde vivió Gustavo Cerati.

Un inesperado testigo puso en la mira a un excompañero de Fernández Lima. Tras ello, el fiscal Martín López Perrando confirmó que se trataba de Graf, un amigo que vivía en la casa donde hallaron los huesos.

Cristian Graf, el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima. Foto: X @_francisco

El giro en la causa surgió por el testimonio de un excompañero de ambos (Yoni Mesa), que vive en el exterior y se comunicó con la fiscalía al enterarse de la noticia en el chat de egresados.

Graf es cuestionado no solo por haber sido compañero de Fernández Lima y vivir en la casa del estremecedor hallazgo, sino también por haber dado tres hipótesis contradictorias.

Crimen de Coghlan: las 3 hipótesis contradictorias de Cristian Graf

A principios de agosto, el encargado de la obra que encontró los huesos, Daniel Scarfo, develó a ‘TN’ que tuvo contacto con Graf, el excompañero de colegio de la víctima y principal sospechoso.

“Cuando salimos a la vereda después del hallazgo, él se acercó y le contamos lo que pasó. Ahí nos dio tres hipótesis sobre lo que pudo haber pasado”, declaró Scarfo sobre la llamativa visita.

El encargado de la obra detalló que el contacto con Graf siempre fue breve y en tono cordial: “Dijo que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí”.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

En la misma conversación, el máximo sospechoso en el caso también habría dado una segunda versión del hecho: “Comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800″.

Sin embargo, la tercera hipótesis, y la más llamativa según Scarfo, fue la siguiente: “Recordó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos en él”.