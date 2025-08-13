Quién es María del Carmen Patané, la azafata acusada de intentar contrabandear bienes por $58 millones

La mujer de Aerolíneas Argentinas trabajó en la empresa durante 34 años y fue detenida por tentativa de contrabando.

Aerolíneas, avión, vuelo. Foto Unsplash

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrió en una valija perteneciente a una azafata de Aerolíneas Argentinas objetos de alto valor, que pretendían ser llevados a Miami. Tras la detención, se supo quién es la sospechosa.

Su nombre es María del Carmen Patané y tenía una extensa trayectoria como azafata, ya que durante más de tres décadas, fue parte de la tripulación de Aerolíneas Argentinas, empresa en la que trabajó durante 34 años. Con 64 años, estaba a punto de retirarse, pero ahora enfrenta una causa judicial por tentativa de contrabando de artículos valuados en más de 58 millones de pesos.

Arrestan a una azafata en Ezeiza Foto: NA

El escándalo estalló a principios de mayo, ya que su equipaje llamó la atención a los agentes al pasar por el escáner de la terminal B de preembarque internacional. La inspección reveló una lista de artículos que sorprendió incluso a los investigadores: diez iPhones de última generación (modelos 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max).

Además, en la valija había cuatro relojes Rolex de distintas gamas, ocho monedas de oro y varias piezas de joyería, tales como cadenas, anillos, aros, un brazalete y un prendedor, todos de oro y con incrustaciones de diamantes.

También se hallaron dos teléfonos adicionales de menor valor. La valuación oficial fue confirmada por un perito de la Corte Suprema, que también autenticó las joyas. La valija era perteneciente a la azafata y luego de ser detenida, la investigación judicial, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.° 5, con intervención de la Justicia Federal, determinó que se trataba de una tentativa de contrabando.

Arrestan a una azafata en Ezeiza Foto: NA

Cómo sigue el caos de la azafata de Aerolíneas Argentinas

Tras el incidente, se allanó su domicilio por orden judicial. Allí, la PSA encontró 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo, guardados en fajos prolijamente acomodados. Todo el dinero fue secuestrado como prueba.

Diez días después del operativo, María del Carmen presentó su renuncia a Aerolíneas Argentinas, poniendo fin abrupto a una carrera de más de tres décadas dentro de la empresa. Hoy tiene prohibido salir del país y permanece imputada por la causa.

Arrestan a una azafata en Ezeiza Foto: NA

Luego de que se le preguntara a la mujer sobre la procedencia de los elementos, ella manifestó que una persona le había ofrecido transportar dichos elementos por una cantidad de dinero, no refiriendo más datos sobre esa persona.