Premian a Aeropuertos Argentina en Berlín y destacan su innovación en la industria aeroportuaria. Foto: Unsplash.

Aeropuertos Argentina recibió un importante reconocimiento internacional al ser distinguida como la Mejor Empresa de Gestión Aeroportuaria de Sudamérica en los International Travel Awards, entregados durante la feria ITB Berlin 2026.

El premio fue otorgado por la Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) en el Berlin ExpoCenter City, en Berlín, uno de los centros de exposiciones más importantes de Europa.

Premian a Aeropuertos Argentina en Berlín y destacan su innovación en la industria aeroportuaria. Foto: NA.

La ITB Berlin es considerada la feria turística más influyente del mundo y reúne cada año a referentes del sector global, desde aerolíneas y operadores turísticos hasta autoridades gubernamentales y administradores aeroportuarios.

Durante la misma ceremonia, el CEO de la compañía, Daniel Ketchibachian, fue distinguido con el premio Oro por Excelencia en Innovación, también entregado por PATWA.

¿Por qué Aeropuertos Argentina fue elegida como la mejor del sector en Sudamérica?

Según explicó el secretario general de la organización, Yatan Ahluwalia, la empresa argentina representa una nueva etapa en la gestión aeroportuaria, con foco en la experiencia del pasajero, la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

Ketchibachian destacó que el reconocimiento internacional “es un orgullo no solo para la compañía, sino también para el país”, y subrayó la importancia de recibirlo en el marco de la principal feria turística global.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA.

¿Qué significa este galardón para el futuro de los vuelos en Argentina?

En paralelo al crecimiento del tráfico aéreo, Aeropuertos Argentina anunció un plan de inversiones por 360 millones de dólares durante 2026 para modernizar y ampliar la red de aeropuertos que administra en el país.

Entre las terminales con mayor actividad se destacan el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

El aeropuerto metropolitano de Buenos Aires registró 17,8 millones de pasajeros en 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 19,2%, consolidándose como un hub clave para el tráfico regional sudamericano.

Por su parte, el aeropuerto internacional ubicado en Ezeiza alcanzó 12 millones de pasajeros durante el mismo año. Actualmente operan allí 31 aerolíneas, que conectan a Argentina con 55 destinos internacionales y 35 domésticos.

Dentro del Plan de Obras 2026, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini recibirá 110 millones de dólares para proyectos de infraestructura.

Estacionamiento de Ezeiza. Foto: Instagram @criba_

Entre las principales obras se encuentran:

Construcción de una nueva plataforma para aeronaves de fuselaje angosto.

Rehabilitación integral de la pista secundaria.

Incorporación de sistemas biométricos.

Ampliación de la terminal de cargas.

Las inversiones también alcanzarán a aeropuertos en ciudades como San Carlos de Bariloche, Córdoba, Formosa, Puerto Iguazú, Río Grande, Salta y San Miguel de Tucumán, donde se realizarán mejoras en pistas, terminales y sistemas tecnológicos.

¿Qué son los International Travel Awards?

Los International Travel Awards son entregados cada año por la Pacific Area Travel Writers Association, una organización fundada en 1999 que reúne a periodistas especializados en turismo.

Estos premios reconocen a destinos, aerolíneas, empresas y líderes que se destacan por su innovación y aporte al desarrollo del turismo global, con especial énfasis en la sostenibilidad y la mejora de la experiencia de los viajeros.