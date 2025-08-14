“Él no tiene nada que ver”: habló el abogado de Cristian Graf, el dueño de la casa del crimen de Coghlan

El letrado Martín Díaz dijo que su defendido “no tiene idea de cómo llegaron los restos” de Diego Fernández Lima.

Diego, el adolescente asesinado a puñaladas en 1984. Foto: Gentileza Clarín.

El abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, habló en las últimas horas y aseguró que su cliente “no tiene nada que ver” con los hechos que se le imputan.

Martín Díaz, abogado de Cristian Graf, el dueño de la casa del crimen de Coghlan, indicó en una entrevista con Telenoche que su defendido “tiene el deseo de saber la verdad”.

Asimismo, negó la obstrucción del trabajo el día del hallazgo en mayo en la obra en construcción: “Si hubiera obstruido esa remoción de tierra, no tendría un muro nuevo, que fue hecho por estos mismos albañiles. Cuando aparecieron los huesos fue la familia Graf la que llamó al 911. ¿Dónde está el entorpecimiento?”, planteó.

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso. Foto: X @_francisco

“Mi asistido está viviendo ahí en una casa que recibió de herencia. No tiene idea de cómo llegaron los restos, es lo mismo que va a declarar si el juez lo cita”, sentenció.

En ese marco, agregó además que su cliente busca “ayudar a resolver esta incógnita que nos ocupa a todos: saber qué pasó con Diego Fernández Lima y cómo fue que aparecieron sus restos ahí”.

“Tranquilamente lo pudieron haber matado en otro lugar y llevarlo hacia ahí para enterrarlo”, sugirió.

Finalmente, hizo referencia a la relación entre ambos jóvenes: “Fueron compañeros en 1983, pero no se sentaban juntos ni tenían los mismos grupos. Cristian es evangelista, no salía a ningún lado, era el típico chico de su casa. Hay un contexto que no se está teniendo en cuenta: acabábamos de salir de la dictadura. En ese momento tenía 17 años recién cumplidos, igual que Diego”.

“Fue por voluntad a declarar en la fiscalía y no lo quieren recibir. Hoy, 41 años después, tiene el deseo de saber la verdad”, cerró.