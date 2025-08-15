La esposa de Cristian Graf, el principal sospechoso, rompió el silencio sobre el caso Diego Fernández: qué dijo

Un móvil periodístico logró dialogar con la esposa de Graf, quien evitó responder la mayoría de las preguntas de la prensa, exceptuando una.

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso. Foto: X @_francisco

Un móvil periodístico logró dialogar brevemente con la esposa de Cristian Graf, principal apuntado por el crimen de Diego Fernández Lima, a la salida de su domicilio. Aunque le realizaron numerosas preguntas sobre el caso, la mujer evitó dar detalles y solo respondió una consulta puntual.

Según el periodista de Christian Balbo, notero de “América Noticias”, de más de veinte preguntas formuladas, la mujer respondió solo una. “Nos dijo que se dirigía a la escuela a buscar a su hijo, cada vez que le preguntábamos. Pero señora, tenían un cuerpo, un cadáver en el jardín de su casa. ‘Estoy yendo a buscar a mi hijo a la escuela’. Pero señora, a ver, esto ocurrió hace 41 años, ¿cómo no sabían lo que estaba ocurriendo? ‘Estoy yendo a buscar a mi hijo a la escuela’”, relató Balbo.

Diego, el adolescente asesinado a puñaladas en 1984. Foto: Gentileza Clarín.

Finalmente, la única pregunta que obtuvo respuesta fue: “¿Se presentó a la justicia, señora?”. La mujer contestó: “Ya nos presentamos en la justicia”.

Durante la transmisión, el conductor del programa explicó: “Hablamos con la esposa de Cristian Graf. Hoy por hoy la persona que, por lo menos para la justicia, está involucrada de entorpecer la investigación, de ser encubridor”. Y agregó: “Porque por más vueltas que se le dé a la historia del crimen de Diego Fernández Lima y que haya sido enterrado en la casa de la familia Graf, la verdad está entre esas personas que vivían en aquel momento, en aquel año 84 en esa casa, y eran dos adolescentes, que hoy son adultos”.

El periodista presente en el lugar, describió la situación: “Sí, hoy más que nunca quedó en evidencia que la familia Graf optó por el silencio. Tuvimos la oportunidad aquí, montando guardia periodística en la puerta de su domicilio, de acercarnos a la esposa de Graf. Acá hay un cartel, ‘Justicia por Diego’. Los vecinos siguen colocando carteles”.

“Él no tiene nada que ver”: habló el abogado de Cristian Graf, el dueño de la casa del crimen de Coghlan

El abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, habló en las últimas horas y aseguró que su cliente “no tiene nada que ver” con los hechos que se le imputan.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

Martín Díaz, abogado de Cristian Graf, el dueño de la casa del crimen de Coghlan, indicó en una entrevista con Telenoche que su defendido “tiene el deseo de saber la verdad”.

Asimismo, negó la obstrucción del trabajo el día del hallazgo en mayo en la obra en construcción: “Si hubiera obstruido esa remoción de tierra, no tendría un muro nuevo, que fue hecho por estos mismos albañiles. Cuando aparecieron los huesos fue la familia Graf la que llamó al 911. ¿Dónde está el entorpecimiento?”, planteó.

“Mi asistido está viviendo ahí en una casa que recibió de herencia. No tiene idea de cómo llegaron los restos, es lo mismo que va a declarar si el juez lo cita”, sentenció.

En ese marco, agregó además que su cliente busca “ayudar a resolver esta incógnita que nos ocupa a todos: saber qué pasó con Diego Fernández Lima y cómo fue que aparecieron sus restos ahí”.