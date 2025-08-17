Alerta máxima por un “Mata-perros” en Belgrano y Las Cañitas: al menos 10 mascotas fueron envenenadas

Frente a las denuncias de los vecinos, la Comisaría Vecinal 14B, Bomberos de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana, se abrió una investigación judicial para prevenir más muertes de canes y aves.

Perros envenenado. Foto: Unsplash.

Una ola de presuntos envenenamientos de mascotas desató la alarma entre vecinos de los barrios porteños de Belgrano y Las Cañitas.

Según denunciaron los residentes, al menos tres perros murieron en la misma semana y otros sufrieron graves cuadros de intoxicación tras haber ingerido sustancias desconocidas en la calle.

El caso de un perrito llamado Román fue uno de los primeros en encender la alarma. Su dueña, Sandra, relató que su mascota se descompensó mientras lo paseaba por la calle Arce y, pese a llevarlo de urgencia a su casa, el animal empeoró rápidamente.

Tres perros murieron envenenados en los barrios porteños de Belgrano y Las Cañitas. Foto: Unsplash.

El can se desmayó, le salió espuma por la boca y murió a los pocos minutos. Menos de 24 horas después, la dueña del animal descubrió a través de un grupo de WhatsApp que el caso de Román no fue aislado.

Cecilia Domínguez, una abogada de la zona, fue una de las personas afectadas: sus dos perritas, Alma y Hannah, presentaron síntomas de envenenamiento con convulsiones, temblores y vómitos después de un paseo. Por suerte, ambas mascotas lograron sobrevivir.

Investigación judicial por muerte de perros y aves

Frente a las denuncias de los vecinos, la Comisaría Vecinal 14B, Bomberos de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana intervinieron en el polémico caso.

Al menos 10 perros y un par de aves murieron envenenadas en Belgrano y Las Cañitas. Foto: Unsplash.

Si bien las autoridades recorrieron las calles en las que se enfermaron los perros, no encontraron elementos sospechosos. No obstante, se abrió una investigación judicial, que quedó a cargo del fiscal Matías Hugo De Santis.

Hasta el momento, los vecinos de Belgrano y Las Cañitas contabilizaron al menos 10 mascotas, además de una gran cantidad de aves que aparecieron muertas en las mismas zonas.