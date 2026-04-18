Sophia Civarelli y Valentín Alcida. Foto: Instagram @sophicivarelli y @valentin_alcida)

Un caso que generó conmoción en Rosario avanza bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio, luego de que las primeras evaluaciones judiciales descartaran la posibilidad inicial de un doble suicidio. La investigación está a cargo de la fiscal Carla Ranciari, quien encabeza las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Sophia Civarelli, de 22 años, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, mientras que el principal sospechoso es su pareja, Valentín Alcida, también de 22 años, quien falleció tras arrojarse desde un edificio.

La pareja que murió en Rosario. Foto: La Capital

¿Qué se sabe sobre el caso?

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. Según la reconstrucción preliminar, la joven fue hallada sin vida en el departamento que compartía con su pareja en barrio Lourdes. Poco después, se registró otro episodio en la misma zona: un joven se arrojó desde altura y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió horas más tarde.

Inicialmente, la Justicia investigó la posibilidad de un doble suicidio. Sin embargo, la evidencia recolectada, incluyendo peritajes, testimonios y análisis de dispositivos, orientó la causa hacia un caso de violencia de género.

Testimonios del entorno de la víctima revelaron que la relación estaba atravesada por conductas de control, celos y manipulación. Una amiga de Civarelli aseguró: “Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida. Foto: Instagram @sophicivarelli y @valentin_alcida)

También afirmó: “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí”, y describió al joven como alguien posesivo: “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”.

Para la testigo, no hay dudas sobre lo ocurrido: “Ella nunca se hubiera suicidado, nunca” y “Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio”.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos. La autopsia, los análisis forenses y los testimonios serán determinantes para confirmar la hipótesis principal.