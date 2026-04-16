Crece el terror por la ola de mensajes intimidatorios en distintas escuelas del país:

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: redes sociales.

Nuevamente apareció el terror en una escuela por un mensaje intimidatorio con amenazas de tiroteo. En esta oportunidad ocurrió en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Viernes 16, los vamos a matar”, decía el mensaje.

Según denunciaron, los mensajes aparecieron en el interior de las instalaciones y se suman a la lista de casos denunciados en las últimas horas por distintas instituciones del país.

El mensaje intimidatorio en el Carlos Pellegrini. Foto: redes sociales.

En ese sentido, el colegio Carlos Pellegrini compartió un comunicado y denunció que el graffiti contiene “discursos de odio, discriminación y amenazas”. “Desde el equipo de conducción expresamos nuestro absoluto y categórico rechazo a estas manifestaciones que no solo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, informaron.

Además, aclararon que se tomaron “medidas de prevención” para intentar aplacar los “conflictos que suceden cotidianamente a partir de los dispositivos de intervención con los que la escuela cuenta”.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

“Nuestros equipos docentes se encuentran a disposición para responder a sus inquietudes y trabajar juntos en la construcción de un espacio escolar seguro y respetuoso”, agregaron los directivos.

Más mensajes intimidatorios en distintas instituciones

En las últimas horas apareció una frase en el baño del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, en el barrio de Liniers, con una amenaza para este jueves: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”.

Ante esta situación, los propios estudiantes avisaron a las autoridades del colegio y llamaron a la policía para hacer la respectiva denuncia. Además, retiraron la puerta donde estaba escrita la amenaza para que sea analizada y pidieron revisar las cámaras de seguridad.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: redes sociales.

Frente a esta situación, la policía junto con personal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires inspeccionaron todo el edificio y, mientras se realizaba este control, se suspendieron las clases hasta confirmar que no había riesgos.

Este hecho se suma a otros casos similares registrados en distintos puntos del país, como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. En todos, las amenazas tienen algo en común: incluyen una fecha y advierten sobre un posible ataque o piden a los alumnos que no vayan a la escuela.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

“15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, escribieron en una escuela de La Plata

Un mensaje intimidatorio en una de las paredes de la Escuela N°26 de Villa Elisa generó preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5. El escrito fue realizado este martes 14 de abril y una fuente, que solicitó resguardo de su identidad, dio a conocer la imagen de la amenaza hecha con corrector blanco a la Agencia Noticias Argentinas. “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, se lee en una pared de fondo amarillo.

El mensaje intimidatorio en una escuela de La Plata. Foto: NA.

La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa y a media mañana del miércoles 15 de abril, el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática. Hasta el momento, se desconoce quién fue el autor del mensaje y los padres piden explicaciones, mientras que hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar.