Leopoldo Luque. Foto: NA.

En el marco del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona que se reanudó este jueves, desde las 10 de la mañana, el neurocirujano Leopoldo Luque pidió sorpresivamente declarar luego de que el fiscal Patricio Ferrari solicitó que se le priorice el testimonio del médico Juan Carlos Pinto, quien se encuentra “enfermo de cáncer”.

La solicitud generó fuerte malestar en la sala de audiencias ya que por esa razón, la Fiscalía suspendió la declaración de la hija del Diez, Gianinna Maradona, así como del médico y el policía citados para hoy.

Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: REUTERS

La audiencia comenzó con enfrentamientos

Los fiscales y las querellas primero se quejaron por la sorpresiva solicitud del médico e intentaron, en vano, deslizar que declare en la próxima audiencia. Sin embargo, los jueces resolvieron favorablemente para Luque alegando que es su derecho hablar cuando quiera.

Ante esta decisión, el Ministerio Público Fiscal pidió un receso. Y dijo que debía cancelar los testigos citados para la mañana y preparar un interrogatorio para el acusado.

Leopoldo Luque declarará a partir de las 12.

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