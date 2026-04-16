La menor fue escoltada por la Policía y el herido fue derivado al Hospital Castex. Foto: Noticias Argentinas

Durante la jornada del jueves 16 de abril, ocurrió un hecho que impactó de lleno a la localidad de San Martín. Una adolescente apuñaló un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, por lo que se desplegó un gran operativo en el lugar. La menor fue escoltada por la Policía y el herido fue derivado al Hospital Castex.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, posterior al ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar. Familiares del damnificado aseguraron que el menor se encuentra “bien” y las cuatro puñaladas habrían sido propiciadas por “celos”.

La causa fue caratulada como “lesiones” por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que dispuso notificar a la menor y entregarla a sus progenitores.

Crece el terror por la ola de mensajes intimidatorios en distintas escuelas del país: “Viernes, los vamos a matar”

Nuevamente apareció el terror en una escuela por un mensaje intimidatorio con amenazas de tiroteo. En esta oportunidad ocurrió en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Viernes 16, los vamos a matar”, decía el mensaje. Según denunciaron, los mensajes aparecieron en el interior de las instalaciones y se suman a la lista de casos denunciados en las últimas horas por distintas instituciones del país.

En ese sentido, el colegio Carlos Pellegrini compartió un comunicado y denunció que el graffiti contiene “discursos de odio, discriminación y amenazas”. “Desde el equipo de conducción expresamos nuestro absoluto y categórico rechazo a estas manifestaciones que no solo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, informaron.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

Además, aclararon que se tomaron “medidas de prevención” para intentar aplacar los “conflictos que suceden cotidianamente a partir de los dispositivos de intervención con los que la escuela cuenta”. “Nuestros equipos docentes se encuentran a disposición para responder a sus inquietudes y trabajar juntos en la construcción de un espacio escolar seguro y respetuoso”, agregaron los directivos.