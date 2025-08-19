Causa Cuadernos: peritaje de Gendarmería confirma que Oscar Centeno escribió los manuscritos

El Tribunal Oral Federal 7 incorporó como prueba clave un peritaje caligráfico que atribuye al exchofer del Ministerio de Planificación, la autoría de los cuadernos que documentan presuntos sobornos.

El chofer Oscar Centeno y sus cuadernos. Foto: NA.

El Tribunal Oral Federal 7 incorporó como prueba clave un peritaje de Gendarmería que atribuye a Oscar Centeno, ex remisero del Ministerio de Planificación Federal, la autoría de los polémicos manuscritos en el marco de la instrucción suplementaria de la Causa Cuadernos.

Este estudio será analizado durante el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre, en el que están imputados la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno, empresarios y el propio Centeno, en calidad de arrepentido.

La Causa Cuadernos.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis caligráfico?

El análisis caligráfico se llevó a cabo sobre los cuadernos originales, resguardados en una caja fuerte por el tribunal, y sobre las copias digitalizadas. Según fuentes judiciales, el peritaje confirmó la correspondencia entre los originales identificados como cuadernos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 y sus respectivas versiones digitales.

Sin embargo, se advirtió la falta del cuaderno número 5, además de tachaduras y enmiendas en otro cuaderno cuya autoría no pudo ser determinada.

Los peritos calígrafos concluyeron que las anotaciones fueron realizadas por Centeno en distintos períodos de tiempo, con diversas lapiceras, y de manera “libre y espontánea”. El informe sostiene que los manuscritos “se suceden con movimientos ágiles y veloces, permitiendo revelar aspectos gráficos incorporados en su haber escritural”, lo que refuerza la autenticidad de los textos atribuidos al ex chofer.

Cristina Fernández de Kirchner está imputada en la Causa Cuadernos. Foto: NA

El resultado del peritaje era una de las pruebas fundamentales que se aguardaban antes del inicio del juicio oral. Esta etapa será decisiva en una de las causas más resonantes de las últimas décadas, que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La incorporación de esta evidencia refuerza el eje de la acusación basada en los registros del propio Centeno, que documentan los supuestos movimientos de dinero entre empresarios y funcionarios.