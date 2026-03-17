La expresidenta fue citada por la Causa Cuadernos. Foto: Noticias Argentinas

Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes 17 de marzo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos. La expresidenta asistió de manera presencial debido a que se estableció esta modalidad de manera obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

En una nueva jornada del juicio por la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner se presentó ante los Tribunales federales de Comodoro Py. Durante su declaración, la exmandataria ratificó su postura sobre la existencia de un plan de persecución en su contra y lanzó una dura advertencia sobre su futuro. “Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, lanzó.

La exjefa de Estado, procesada en este expediente como presunta líder de una asociación ilícita abocada al cobro de sobornos en la obra pública, calificó todo el proceso como un “gran disparate”. Además, se negó a responder el interrogatorio de las partes y cuestionó la legitimidad de los funcionarios judiciales.

“Me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen: cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble? ¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez [Claudio Bonadío] y de Carlos Stornelli, que hoy sigue siendo fiscal?”, sentenció. Tras finalizar su exposición, Cristina regresó a su residencia en el barrio de Constitución, donde continúa cumpliendo con el arresto domiciliario derivado de su condena en la causa Vialidad.

La declaración de Cristina Kirchner

La expresidenta calificó como “mafioso” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales (Bonadío y Stornelli)”, dijo la exmandataria ante el TOF 7. En su indagatoria en la causa, volvió a denunciar una persecución: “Javier Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución".

Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos Foto: NA

Además, la exmandataria planteó: “El Presidente Milei dijo que voy a seguir presa por Cuadernos y el Pacto con Irán. Más violatorio de la manda constitucional desde la época de Juan Manuel de Rosas no hay".

El trasfondo de la declaración de Cristina en Tribunales

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Militantes de Cristina Kirchner concentraron en San José 111

Desde la mañana de este martes, militantes y seguidores de Cristina Kirchner concentraron en la puerta de su casa, en San José 1111.

Cristina Kirchner declara este martes en Comodoro Py por la causa Cuadernos

A través de las redes sociales, se compartió un flyer desde la cuenta “Argentina con Cristina”, donde advierten que el presidente Javier Milei intenta “armar una farsa judicial” para que la exmandataria continúe privada de su libertad.

Militantes de Cristina Kirchner en San José 111. Foto: NA

“Nosotros vamos a estar con ella, desde las 7 am hasta que vuelva. Siempre con Cristina”, expresaba la imagen acompañada del hashtag #CristinaLibre.