Cristina Kirchner. Foto: NA

La expresidenta Cristina Kirchner declara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Militantes de Cristina Kirchner ya se concentran en San José 111

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner concentraron en la puerta de su casa, en San José 1111.

Cristina Kirchner declara este martes en Comodoro Py por la causa Cuadernos

A través de las redes sociales, se compartió un flyer desde la cuenta “Argentina con Cristina”, donde advierten que el presidente Javier Milei intenta “armar una farsa judicial” para que la exmandataria continúe privada de su libertad.

Militantes de Cristina Kirchner en San José 111. Foto: NA

“Nosotros vamos a estar con ella, desde las 7 am hasta que vuelva. Siempre con Cristina”, expresa la imagen acompañada del hashtag #CristinaLibre.