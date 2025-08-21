Fentanilo contaminado: la Justicia indaga este viernes a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma

La indagatoria tendrá lugar en los tribunales federales de La Plata, donde también están citados otros señalados, como los familiares del empresario y responsables de los establecimientos involucrados. Podría ser imputado por homicidio.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Redes sociales

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, será indagado este viernes en el marco de la causa por la distribución de fentanilo contaminado, que está vinculada a la muerte de al menos 96 personas.

La indagatoria tendrá lugar en los tribunales federales de La Plata, donde también están citados otros señalados, como los familiares del empresario y responsables de los establecimientos involucrados.

Laboratorio HLB Pharma. Foto: NA

El juez federal Ernesto Kreplak le tomará declaración y leerá la imputación contra Furfaro, quien podría ser imputado por homicidio culposo o doloso.

La detención de Ariel García Furfaro

El empresario quedó detenido el miércoles tras entregarse a la Justicia. Horas antes habían quedado tras las rejas sus hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Además Kreplak solicitó allanamientos a Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El magistrado pidió también los arrestos, los cuales ya fueron concretados, de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-; el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, todos detenidos al igual que los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Ariel García Furfaro detenido. Foto: NA

La medida fue aceptada por el juez luego de hacer lugar al pedido formulado por la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.