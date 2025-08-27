Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo: está acusada de formar parte de una red de trata

Se trata de Elizabeth Rodrigo, de 62 años, madre de la reconocida vedette. Está presuntamente involucrada en una organización dedicada a la explotación de mujeres.

Detención de la madre de Ayelén Paleo. Foto: NA

Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fue detenida acusada de integrar una presunta red de trata de mujeres mayores de 18 años que operaba en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Fuentes policiales informaron que la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo de limpieza y los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

Ayelén Paleo

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que percibía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual tales como Platynum y Skokka, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

Durante la atención de la progenitora de la vedette se confiscaron dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Una mujer de 37 años (con domicilio en Córdoba capital) fue salvada en La Pampa, al tiempo que se concretó la detención de un hombre de 62 años, identificado como Carlos Alberto Molina, quien cumplía la función de “socio” y se incautaron tres celulares, preservativos, geles íntimos, una tablet, una máquina de contar dinero, 13.300 dólares, 175 euros y contratos de alquiler de tres departamentos donde se ejercía la prostitución.

Detenciones vinculadas al caso de la madre de Ayelen Paleo. Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires

Por otra parte, otras seis mujeres de 22, 24, 28, 33, 34 y 45 años fueron rescatadas en Santa Fe y se incautaron seis teléfonos, entre otros elementos de relevancia para la investigación.

En la provincia de Buenos Aires, se formuló una imputación contra una mujer de 40 años (Claudia Noemí Aroca), se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años (Noelia Macarena Lacuadra), que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que otra acusada de 42 años fue detenida (Noelia Elizabeth Ávalos) y hubo otros cinco rescates de afectadas (cuatro argentinas y otra paraguaya).

Además, los uniformados secuestraron tres libretas con anotaciones varias, U$S468 en efectivo, una CPU Commodore, 11 Celulares, cuatro tarjetas SIM sin activar de Personal, una notebook, más geles íntimos, profilácticos y ropa interior.