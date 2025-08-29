Venta de droga en La Matanza: 11 detenidos tras 24 allanamientos

La Policía secuestró logró la detención y desbaratamiento de una cocina para producir cocaína y/o paco, y se logró la desmantelamiento de un indoor de grandes dimensiones donde se producía marihuana.

Allanamientos en La Matanza. Foto: Captura

Este jueves se llevaron adelante 24 allanamientos a cargo de la División de Planeamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Durante la instrucción se logró identificar a las personas involucradas, siendo en su mayoría jóvenes de Villegas.

La mayor parte de los objetivos eran puntos de venta al menudeo (búnkeres) pero también se logró la detención y desbaratamiento de una cocina para producir cocaína y/o paco, y se logró la desmantelamiento de un indoor de grandes dimensiones donde se producía marihuana que era vendida en los puestos señalados y en la plaza de Uribelarrea (donde se emplazaba la quinta allanada).

Allanamientos en La Matanza

Lo llamativo de la investigación es que a las personas se les ofrecía el “trabajo” en los búnkeres por Facebook.

Se secuestraron vehículos usados para el traslado de la mercadería (2 autos y dos motos), el indoor, la cocina que fue desmantelada, 7 armas de diversos calibres (con municiones), dinero en efectivo, plantas de marihuana (estaban en un predio sembrado de 11 por 3 mts), 500 envoltorios de marihuana, 6 bolsas (peso de casi 1k) de paco, más otros 10 de la misma sustancia en la cocina, balanzas de precisión y la suma de $600.000.

Allanamientos en La Matanza

Producto del operativo fueron detenidas 11 personas (7 hombres y 4 mujeres) quienes serán indagadas el día lunes por la Secretaría 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, en orden al delito de tráfico de estupefacientes.

Desde el sábado 16 hasta la fecha el Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, Juez a cargo del Juzgado Federal nro. 2 de Morón, ordenó 40 allanamientos (en 3 causas distintas, todas de la misma Secretaría) logrando la detención de 27 personas con diversos roles que vendían y distribuían estupefacientes en las localidades de Merlo y La Matanza.