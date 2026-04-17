Demolición de la feria en la Playa Bristol de Mar del Plata. Foto: NA

La Prefectura Naval Argentina allanó y demolió la “saladita de la Bristol” en Mar del Plata tras una orden judicial, por lo que, los puestos que estaban instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena, no están más.

Más de 100 efectivos federales allanaron la feria en el marco de la Ley de Marcas en un operativo dispuesto por ARCA y la Justicia Federal, con el objetivo de determinar el origen de la mercadería y detectar posibles delitos en la cadena de comercialización.

Demolición de la feria en la Playa Bristol de Mar del Plata.

Topadoras y palas mecánicas de la Municipalidad derribaron todos los puestos, a la vez que se supo que, en ese momento, se encontraban en el lugar varios de los trabajadores que intentaron impedir el despliegue.

Ante este panorama, puesteros y dirigentes del Sindicato de Vendedores Ambulantes decidieron hacer una manifestación frente a la Municipalidad de Mar del Plata.

Demolición de la feria en la Playa Bristol de Mar del Plata. Foto: Redes sociales

La feria funcionaba desde hacía décadas en pleno centro de la ciudad, a la altura de la peatonal San Martín hasta Rivadavia y ahora la imagen que enmarca el caso es la de los materiales de los puestos derrumbados sobre la playa.