Fueron a votar en las elecciones legislativas y terminaron detenidos: los casos en la Provincia

Varios prófugos de la Justicia fueron detenidos cuando votaban en los comicios de medio término. Hubo casos en Lomas de Zamora, Tigre, Quilmes e Isidro Casanova.

Detenidos al ir a votar en las elecciones legislativas bonaerenses. Foto: NA

Las elecciones legislativas bonaerenses se convirtieron en una “ratonera” para varios prófugos de la Justicia.

La policía montó operativos encubiertos en las escuelas, esperando el momento del sufragio para no interrumpir el comicio y asegurar la detención sin poner en riesgo a otros votantes.

En Lomas de Zamora, efectivos de la Policía Federal Argentina arrestaron a un delincuente con pedido de captura vigente por robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”.

Detenido en Lomas de Zamora al ir a votar en las elecciones legislativas. Foto: NA

En General Pacheco, personal policial detuvo en el Colegio N° 14 (mesa 537) a A. R. D., quien tenía un pedido de captura activa por “abuso sexual agravado por el vínculo y guarda”. Según el parte policial, la víctima del prófugo es su propia hija menor de edad.

En Quilmes, la DDI local concretó dos detenciones clave. En la Escuela EP N° 35, fue detenido L. M. A., quien estaba buscado por “privación ilegítima de la libertad”.

En la Escuela EP 2, cayó D. D. J., imputado por “abuso sexual agravado”.

Además, en Isidro Casanova, se detuvo a O. B. D., quien también estaba prófugo por abuso sexual.