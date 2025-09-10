En Mendoza, una nena llevó un arma a la escuela, disparó varias veces y ahora se atrincheró y pide por una maestra

La policía intervino y no hubo heridos. Ocurrió en La Paz. La menor es sobrina del intendente de la localidad, Fernando Ubieta.

Una nena abrió fuego en una escuela en Mendoza Foto: Captura de pantalla

Una niña de 14 años disparó al aire dos veces desde un aula de una escuela de La Paz, en Mendoza. La menor se mostró con un arma en el patio del colegio, apuntó a los compañeros y luego se atrincheró y disparó varias veces al aire. En la negociación con la policía preguntó por una maestra.

El hecho ocurrió este miércoles a la mañana en la escuela Marcelino Blanco del departamento de La Paz, ubicado al norte de la provincia, al límite con San Luis. Fue cuando los estudiantes volvían a las aulas después del primero recreo, alrededor de las 9.30.

Según indican medios locales, la menor se mostró con un arma en el patio del colegio, luego ingresó a un aula y desde allí efectuó dos disparos al aire, sin provocar heridos. Según las primeras informaciones, el objetivo era matar a una maestra.

Grupo GES y GRIS llegaron al lugar en helicóptero y desalojaron la escuela.

El diario Los Andes indica que la menor vive en La Paz y es hija de un policía retirado de San Luis. El arma que manipulaba sería una 9 milímetros.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió que “se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”.

Es sobrina del intendente Fernando Ubieta

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, indicó a Canal 7 de Mendoza que la menor, que lleva su mismo apellido, es pariente de él.

“Todos los Ubieta somos familiares, el padre de esta chica es primo segundo mío”, dijo el jefe comunal, que en este momento se encuentra con los padres de la menor en el colegio.