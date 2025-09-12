Crimen de Coghlan: la Justicia ordenó nuevas pericias en la casa de Cristian Graf para buscar más huesos

El Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que faltan piezas del esqueleto de Diego Fernández Limal. La familia de la víctima reclama el uso de un georradar para inspeccionar el terreno donde fueron hallados los restos en mayo pasado.

Cristian Graf y Diego Fernández Lima Foto: NA/Redes sociales

La investigación por el homicidio de Diego Fernández Lima sumó un nuevo giro. El Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que en el cuerpo hallado faltan algunas piezas óseas, lo que abre la hipótesis de que puedan estar enterradas en otra parte del terreno perteneciente a Cristian Graf, en el barrio porteño de Coghlan.

Por ese motivo, la Justicia dispuso una nueva inspección en la propiedad, donde ya habían sido encontrados restos del adolescente.

Los restos óseas de Diego, el adolescente desaparecido en 1984. Foto: Gentileza Rodrigo Alegre.

Hace algunas semanas, el propio Graf rompió el silencio en diálogo exclusivo con TN y mostró el lugar exacto en el que se produjeron los hallazgos.

“El cuerpo apareció abajo de la ligustrina cuando estaban haciendo las excavaciones, cuando estaban haciendo la medianera”, relató, señalando una pared recientemente construida y el sector donde colocó nuevas plantas.

Cristian Graf mostrando donde estaban los huesos de Diego Fernández Lima. Foto: Captura de video.

En paralelo, la familia de Fernández Lima, que actúa como querellante en la causa, presentó un escrito con diez puntos entre los que solicita el uso de un georradar para rastrear el jardín de los Graf.

“No hay dudas que los restos de Diego se han encontrado en el domicilio que pertenece a Cristian Norberto Graf y a Ingrid Cristina Graf de Freeman (su hermana). Ahora, si bien de las imágenes aportadas por los especialistas con relación al esqueleto de Diego se advierte que se han podido recuperar una gran parte de los restos de aquel, lo cierto es que a simple vista se percibe que hay algunos faltantes”, sostuvieron.

Y añadieron: “De esta manera, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que existen más restos óseos de Diego que a la fecha no se hayan encontrado en aquel desprendimiento de tierra sucedido el 20/05/2025; restos que aún puedan estar alojados en el jardín del inmueble ubicado en Av. Congreso 3742″.

Caso Diego Fernández Lima. Foto: Redes sociales

Consultado sobre su situación, Graf expresó: “Soy el protagonista de una historia en la que me implican en una causa que no es mía. La causa prescribió, todos queremos saber quién fue para estar en paz. Tanto la familia Fernández como nosotros, vamos a quedar igual de manchados”.

Asimismo, envió un mensaje a los familiares de la víctima: “Lo lamento mucho por ellos, me hubiese gustado tener una respuesta para que sepan que pasó, que hoy no se la puedo dar porque no la tengo ni la tenemos, ni nadie de mi entorno ni nadie. Por eso nos pusimos a disposición para lo que necesiten”.

Sobre la relación que mantenía con Fernández Lima, aseguró: “La última vez que lo vi habrá sido en el colegio, no teníamos vínculo ni de amistad ni por las motos”.